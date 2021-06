Eau insalubre à La Réunion : l'UFC-Que Choisir porte plainte contre une filiale de Saur

Ce 1er juin, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir annonce qu'elle lance une action de groupe contre la Cise Réunion, filiale du groupe Saur, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de l'île de La Réunion. L'association dénonce, dans un communiqué, une distribution d'eau « impropre à la consommation depuis plus de cinq ans » dans cinq communes de l'île : Sainte-Marie, Saint-André, Salazie, Saint-Benoît et Les Avirons. Plus de 80 000 habitants seraient concernés, selon l'UFC-Que Choisir. « Les résultats des analyses réalisées par l'ARS (Agence régionale de santé, ndlr) mettent en évidence de très nombreuses non-conformités et notamment la présence de bactéries fécales, rendant l'eau fréquemment impropre à sa consommation pour l'alimentation et l'hygiène des habitants », indique l'association. Elle demande par conséquent que les abonnés obtiennent le remboursement des bouteilles d'eau « qu'ils ont été contraints d'acheter pour boire, ainsi que de leurs factures d'eau insalubre ».

L'UFC-Que Choisir rappelle que la justice réunionnaise a déjà reconnu la responsabilité de la Cise Réunion à l'égard de l'un de ses abonnés, en la condamnant au versement d'une indemnité représentant les frais d'achat de bouteilles d'eau.