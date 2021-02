Le BRGM lance une plateforme pour mieux gérer l'eau souterraine

Permettre une meilleure anticipation des niveaux d'eau souterraine disponible et des restrictions d'usage décidées localement lors des épisodes de sécheresse. Tel est l'objectif de la plateforme MétéEau Nappes que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a lancé ce mardi 2 février. Ce nouvel outil, qui vient compléter le bulletin mensuel de situation hydrogéologique, permet d'établir des prévisions sur le niveau des nappes jusqu'à six mois.

« Avec MétéEau Nappes, l'utilisateur a la possibilité de voir l'état de la ressource en un lieu donné et en temps réel, et de réaliser des simulations sur la base de différents scénarios climatiques », explique Jérôme Nicolas, hydrogéologue au BRGM et responsable du réseau national de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines. Le service géologique national suit la ressource souterraine via un réseau piézométrique de 1 600 forages sur l'ensemble du territoire. « Les données des capteurs et la nature des aquifères considérés sont couplées à différents scénarios de précipitation, et la prévision est retranscrite sous forme de cartes et de courbes », explique l'établissement public.

Cette nouvelle plateforme s'adresse aux services de l'État, aux agriculteurs et aux gestionnaires, qu'ils soient publics ou privés. « Elle propose plusieurs niveaux d'accès en fonction de l'expertise des utilisateurs. À l'heure actuelle, une quinzaine de points sont répertoriés ; la carte sera complétée avec les partenariats à venir. L'outil est évolutif et il permettra d'intégrer de nouveaux services à l'avenir », précise Bruno Mougin, hydrogéologue et responsable du projet.