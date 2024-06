Eaux de baignade en Europe : la qualité reste satisfaisante et les indicateurs controversés

« De l'Atlantique à la Méditerranée, la plupart des eaux de baignade européennes sont d'excellente qualité pour la natation. » Ainsi s'ouvre la dernière évaluation annuelle des eaux de baignade (1) publiée par l'Agence européenne de l'environnement (EEA), le mardi 28 mai 2024. Avec 85 % des eaux de baignade jugées comme d'excellente qualité, et 96 % comme satisfaisante en 2023 — ce qui représente une légère augmentation par rapport à l'année précédente, le baromètre reste au vert. Sur le plan national (2) , la situation semble plutôt satisfaisante aussi. Malgré ses 99 sites de pauvre qualité, la France affiche un niveau suffisant ou supérieur (bon et excellent) pour 94 % de ses lieux de baignade.

Ce rapport, publié tous les ans par l'agence depuis la révision en 2006 de la directive relative à cette question, se base sur le suivi estival de deux types de bactéries : Escherichia coli (E. coli) et les entérocoques intestinaux. Les chiffres demeurent cette année encore en dessous de l'objectif initial européen, qui était que l'ensemble des eaux de baignade atteigne un niveau suffisant au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015. En outre, le rapport alerte : « la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines reste importante et pourrait être exacerbée par le changement climatique. » En particulier par l'augmentation des fortes précipitations qui donnent lieu à des déversements d'eaux venues des réseaux.

« Les analyses officielles telles qu'elles sont actuellement réalisées ne donnent qu'une image partielle de l'état de nos sites de baignade et de loisirs. Est-il vraiment juste d'affirmer que 85,7 % des eaux européennes sont d'excellente qualité dans ces conditions ? » interroge Lucille Labayle, chargée de campagne qualité de l'eau et santé chez Surfrider Foundation Europe. Pour cette édition encore, l'état bactériologique reste le seul indicateur. L'ONG appelle donc à une révision de la directive, comprenant notamment l'ajout de nouveaux paramètres à surveiller, tels que les déchets, les proliférations d'algues nuisibles et toxiques et les contaminants chimiques. Les bons résultats du rapport ainsi que l'annonce de la publication des résultats d'un rapport d'évaluation de la directive plus tard en 2024 sont salués par l'association. Pour autant, Surfrider souligne qu'il s'agit d'une « première étape dans la bonne direction, mais elle devra être accompagnée d'actes ».