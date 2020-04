Sécheresse : bon bilan de recharge des nappes, mais fort déficit de pluie au printemps

Si les nappes phréatiques ont bénéficié d'une bonne recharge hivernale, le déficit pluviométrique du printemps est important et les cultures agricoles commencent déjà à manquer d'eau.

Les nappes phréatiques françaises ont bénéficié, depuis mi-mars, de l'essentiel de leur recharge 2019-2020. Bonne nouvelle, elle a été nettement supérieure à la moyenne du fait de pluies efficaces, précoces, et conséquentes à l'automne et l'hiver derniers.

« Situation globalement satisfaisante »

« Alors qu'en septembre 2019, les niveaux étaient modérément bas à très bas, les pluies abondantes d'octobre 2019 à mars 2020 ont permis une très bonne recharge hivernale des nappes, précise le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son bulletin de situation au 1er avril. En mars 2020, la situation est globalement satisfaisante, avec des niveaux modérément bas à très hauts ».

La situation présente tout de même quelques disparités au niveau national. Elle est « moins satisfaisante dans la partie est de la France », avec des nappes qui ont subi de forts déficits pluviométriques cumulés au cours des dernières années. Malgré des niveaux en hausse sur la nappe de la plaine d'Alsace, ils sont toujours modérément bas au sud de Colmar. Idem pour les bassins du Rhône amont et moyen, de la Saône, et de l'est du Massif Central. Des niveaux qui ne s'amélioreront pas dans les prochains jours, avec la reprise de la végétation et l'augmentation de l'évapotranspiration.

1,4 mm de pluie à Lyon en un mois

C'est surtout le déficit pluviométrique de la période du 15 mars au 14 avril qui fait craindre une possible sécheresse dans les semaines et mois à venir. « Il est tombé 1,4 mm de pluie pendant cette période à Lyon, 2,4 mm à Mâcon, et 5,5 mm à Clermont-Ferrand, constate Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo-France. Habituellement en cette période, il aurait dû tomber autour de 68 mm ».

Conséquence : un assèchement des sols superficiels un peu partout en France, et en particulier dans le centre et l'est de la France, avec des taux d'humidité des sols autour de 0,5 % «, explique Jean-Yves Choplin,

Une sécheresse des sols qui a déjà un impact sur l'agriculture alors que les plantations sont en début de croissance. Dans le Puy de Dôme, nombre d'agriculteurs ont dû retarder leur semis de maïs et de tournesol ou ont commencé l'irrigation des cultures de blé très en avance. Alors que les prairies jaunissent, les éleveurs envisagent déjà d'acheter du fourrage pour les animaux. Un épisode pluvieux est attendu dans les prochains jours, mais les pluies orageuses prévues, peu importantes et irrégulières, pourraient ne pas avoir d'effet durable sur cette sécheresse.