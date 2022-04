Eco-mobilier agréé pour les REP articles de bricolage et jouets

Deux arrêtés, publiés ce jeudi 28 avril, agréent Eco-mobilier en tant qu'éco-organisme pour deux nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) : les articles de bricolage et de jardin et les jouets. Ces deux agréments sont accordés pour les six prochaines années, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Ils s'ajoutent à l'agrément historique d'Eco-mobilier pour la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA).

L'agrément concernant les articles de bricolage et de jardin porte sur la troisième et la quatrième famille de la filière REP, à savoir les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, et les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin.

Dorénavant, les quatre familles de produits de la filière bricolage sont prises en charge. En mars, deux autres éco-organismes ont aussi été agréés pour cette filière : EcoDDS, l'éco-organisme de la filière des déchets ménagers dangereux (les DDS, pour déchets diffus spécifiques), s'est vu attribuer la première famille (les outillages du peintre) et Ecologic, l'éco-organisme agréé pour les équipements électriques et électroniques (EEE) et pour deux des catégories de la REP articles de sport, s'est vu attribuer la deuxième famille (les machines et appareils motorisés thermiques).

Le second agrément attribué à Eco-mobilier porte sur l'ensemble du périmètre de la filière REP des jouets. L'éco-organisme est le seul agréé pour cette filière.

Pour rappel, les REP bricolage et jouets sont deux des six nouvelles filières qui devaient être lancées en 2022 en application de la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec). Les quatre autres sont : les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) et les véhicules hors d'usage (VHU), les articles de sport et les huiles minérales. Les REP bricolage et jouets font aussi partie, avec les REP EEE et articles de sport, des quatre filières qui doivent mettre en œuvre un fonds de réparation. Celui consacré aux articles de bricolage sera doté progressivement, pour atteindre 9,5 millions d'euros en 2027, alors que celui concernant les jouets atteindra 100 000 euros dès cette année.