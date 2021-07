Photovoltaïque : l'éco-organisme PV Cycle se rebaptise Soren

PV Cycle, l'éco-organisme en charge de la collecte et du traitement des panneaux photovoltaïques arrivés en fin de vie, change de nom et se rebaptise Soren. Il regroupe aujourd'hui 327 producteurs adhérents affichant une forte hausse des mises sur le marché : +72 % en 2020 avec 2 436 MW déclarés contre 1 411 MW en 2019.

Depuis sa création en 2015, l'éco-organisme a traité 15 000 tonnes de panneaux, collectés directement sur les chantiers de démantèlement ou par le biais du réseau de points d'apport volontaire. Soren comptait 228 points d'apport fin 2020, contre 227 en 2019. Ce réseau est principalement composé de petites et moyennes entreprises d'installateurs de panneaux solaires. En 2020, la collecte a atteint 4 055 tonnes, dont 893 en Hauts-de-France, 763 en Occitanie et 750 en Normandie. L'éco-organisme s'attend à une hausse progressive des quantités de panneaux à collecter : 6 200 tonnes en 2021, 15 000 en 2025 et plus de 37 000 tonnes en 2030.

Pour les années à venir, l'éco-organisme a contractualisé avec trois opérateurs de traitement spécialisés dans la prise en charge des déchets électroniques : Galloo, implanté principalement dans le Nord de la France, Envie 2E Midi Pyrénées et Envie 2E Aquitaine. « Le taux de valorisation pour un module photovoltaïque à base de silicium cristallin avec cadre en aluminium varie aujourd'hui entre 90 % et 94 % », affirme l'éco-organisme.