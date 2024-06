Depuis la loi Agec, les éco-organismes doivent passer des appels d'offres pour leurs marchés de prévention et de gestion des déchets, ce qui n'est pas sans risque en cas de manquement. Quelles sanctions sont alors applicables ? Déchiffrage.

Si les éco-organismes n'ont pas, en droit, le monopole de la gestion des déchets, ils apparaissent, en fait, comme occupant une place prépondérante en ce domaine. Cela est d'autant plus vrai depuis que la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire[1] (loi Agec) a étendu le nombre de filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs (REP)[2]. Cette extension du domaine de la REP, à laquelle s'ajoute la position quasi-dominante des éco-organismes, sont autant de facteurs nécessitant d'être attentif à la manière dont sont conclus les contrats par de telles entités. Deux éléments viennent compliquer la tâche à cet effet.

Le premier est lié à la nature juridique des éco-organismes[3], qui sont des personnes morales de droit privé mais dont la forme est choisie librement par leurs fondateurs[4]. Il en résulte que la plupart des éco-organismes sont des sociétés par actions et, plus rarement des associations. Ce mélange des genres n'est certes pas une surprise pour le juriste, habitué depuis longtemps au brouillage de frontières entre société et association, mais il l'est néanmoins lorsque le code de l'environnement dispose que « pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général, (…) et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées »[5]. Cette précision légale ne manque pas d'interroger sur la manière dont ces personnes morales de droit privé doivent conclure leurs contrats pour leurs activité agréées.

Cette tâche est aussi rendue délicate, et c'est le deuxième élément de complication, par le vocabulaire utilisé par le code de l'environnement. Dérogeant au code civil, le terme « marché » est parfois préféré à celui de « contrat », ce qui paraît renvoyer au droit de la commande publique. On peut cependant hésiter à faire un tel rapprochement dans la mesure où il a été jugé que les conventions conclues entre les éco-organismes et les collectivités territoriales sont des contrats de droit privé[6]. Mais l'argument n'est pas déterminant puisque la passation d'un marché public n'exclut nullement la qualification de contrat de droit privé[7]. Ce qui, en revanche, doit retenir l'attention, c'est le fait que le législateur a choisi de déroger à la liberté contractuelle de choisir son contractant prévue par l'article 1102 du code civil en obligeant tout éco-organisme à « passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d'appel d'offres (…) ».

Ce faisant, il a consacré une obligation de mise en concurrence (I) dont les modalités (II) et les sanctions (III) doivent être précisées

I. La consécration d'une obligation de mise en concurrence

Dans la lignée du rapport Vernier selon lequel « la liberté contractuelle ne doit pas être la règle absolue dans un univers où les éco-organismes dominants peuvent parfois être tentés d'imposer leur loi à la filière aval du recyclage »[8], la loi Agec oblige désormais tout éco-organisme à recourir à des appels d'offres pour passer les marchés relevant de son activité agréée[9]. Si cette obligation de mise en concurrence peut surprendre pour un organisme de droit privé, elle s'explique par différentes raisons (1) et nécessite d'en préciser le domaine (2).

1. Les raisons de la consécration

Trois raisons permettent d'expliquer la consécration d'une obligation de mise en concurrence applicable aux marchés relevant de l'activité agréée des éco-organismes.

La première est liée à l'évolution du marché de traitement des déchets qui, en quelques années, a été bouleversé par l'augmentation du nombre d'éco-organismes concomitante à celle des filières REP. Alors que les prestataires de gestion des déchets contractaient traditionnellement avec des milliers de clients, ces opérateurs économiques n'ont désormais pour interlocuteurs que quelques acheteurs[10]. Il n'est donc pas surprenant, à l'instar de l'évolution normative dans les secteurs ayant connu un phénomène comparable[11], que les relations commerciales entre acheteurs et fournisseurs de prestations de déchets soient désormais encadrées par des règles d'ordre public de passation des contrats, même si ce choix du recours obligatoire à des appels d'offres n'est pas inconnu du droit privé[12].

La deuxième raison est liée au besoin de transparence. Celui-ci résulte du caractère collectif du système de gestion des déchets par l'intermédiaire d'éco-organismes et qui implique de prendre en compte l'intérêt collectif de différentes parties prenantes (producteurs de déchets, fournisseurs de prestations relevant du secteur privé ou du secteur de l'économie sociale et solidaire, etc.[13]). Cela vise ainsi à protéger les opérateurs de prévention et de gestion des déchets, l'Autorité de la concurrence ayant précisé dans un avis que « les éco-organismes opérationnels doivent passer leurs contrats selon le principe de la transparence, en adoptant des procédures d'appels d'offres privés et selon le principe de l'accès du plus grand nombre de prestataires à leurs marchés (...) »[14] . Mais cela vise aussi, comme le précise le code de l'environnement, à protéger les producteurs que les éco-organismes doivent traiter « dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires (…) »[15].

Une troisième explication est liée à la mission d'intérêt général[16] que doivent poursuivre les éco-organismes dans le cadre de leur activité agréée. Si une telle référence peut surprendre de la part d'une personne morale de droit privé totalement financée par des producteurs de produits générateurs de déchets, elle n'est cependant pas inhabituelle en droit privé[17] et permet de justifier une atteinte à la liberté contractuelle sous réserve que celle-ci ne soit pas disproportionnée, ce qui nécessite d'en préciser le domaine.

2. Le domaine de l'obligation

La lecture de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement montre que le domaine de l'obligation de mise en concurrence ne résulte pas de l'évidence. Cela tient au fait que le législateur s'est essentiellement focalisé sur le régime de la procédure de passation bien plus que sur son champ d'application. Surtout, la lecture doit commencer par le II de cet article avant de lire le I.

Si le II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement consacre bien une obligation de mise en concurrence, il le fait d'une manière très générale s'agissant du domaine couvert par celle-ci. Il précise ainsi que « l'éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d'appel d'offres non discriminatoires et des critères d'attribution transparents ». Le critère de détermination du domaine d'application est donc matériel et non personnel. Il s'agit de l'activité agréée ce qui suppose, pour le déterminer, d'analyser les cahiers des charges applicables aux différentes filières concernées. En revanche, il n'y a aucune précision concernant les contractants soumis à cette procédure d'appel d'offres obligatoire. L'analyse des travaux préparatoires à l'adoption de la loi Agec n'est pas d'un grand secours. Tout au plus peut-on se référer à l'avis de l'Autorité de la concurrence précédemment cité qui fait allusion aux filières opérationnelles. Toutefois, cet avis n'a pas été rendu dans le contexte d'adoption de la loi Agec. En outre, le code de l'environnement prévoit depuis 2023 une procédure de mise en concurrence spéciale pour la distribution de « soutiens financiers » dans le secteur du réemploi d'emballages. Ces sommes d'argent sont en effet attribuées « sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles » [18]. Cela montre ainsi que les procédures d'appel d'offres ne sont pas réservées aux filières opérationnelles.

La lecture du I de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement ne facilite pas la tâche de l'interprète. Il précise en effet que « lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques », ceux-ci doivent se fonder sur des critères de sélection (principe de proximité, politique d'insertion) en plus du critère prix. La formule est ambigüe, car elle sous-entend qu'il y a un régime spécial pour les appels d'offres passés avec les opérateurs de prévention et de gestion des déchets ce qui, par suite, permet d'admettre que soient passées des procédures de passation avec d'autres opérateurs sans toutefois respecter le même régime. Autrement dit, l'obligation de recours à des appels d'offres semble couvrir un domaine très général même s'il est limité aux marchés passés dans le cadre de l'activité agréée.

II. Détermination des modalités de passation des marchés

Les modalités de passation des marchés relèvent d'un régime parcellaire basé, d'une part, sur une relative transparence (1) et, d'autre part, sur une méthode d'attribution du marché (2).

1. Publicité

S'agissant de la transparence des modalités de passation, elle repose sur des « principes de procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets »[19] que tout organisme doit mentionner dans sa demande d'agrément adressée à l'autorité administrative pour accéder au statut d'éco-organisme. Le code l'environnement n'indique pas ce qu'il faut entendre par « principes », il précise seulement que ceux-ci doivent être soumis pour avis au comité des parties prenantes[20], avis qui est ensuite publié sur le site internet de l'éco-organisme. Cette publicité est complétée, au moins une fois par an, par l'Ademe[21] qui doit mettre à la disposition du public « par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé (…) la procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets » [22].

En revanche, le code de l'environnement ne prévoit pas expressément de publicité en amont de la mise en concurrence, ce qui est surprenant dans la mesure où celle-ci est seule à même de susciter des offres concurrentes. En revanche, le code prévoit une publicité en aval de la procédure de l'attribution du marché obligeant l'éco-organisme à rendre « publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue ». Il doit, en outre, faire « figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d'entreprises énumérées à l'article 51 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie »[23]. À ces mesures s'ajoute l'obligation faite aux éco-organismes de transmettre à l'Ademe annuellement, pour chacune des filières REP, « le nombre de marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets passés avec des opérateurs économiques et, pour chacun d'entre eux, les conditions d'application des critères d'attribution relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail »[24]. Au-delà des principes définis par l'éco-organisme, et en second lieu, le code de l'environnement édicte des règles sur la méthode d'attribution du marché.

2. Méthode d'attribution

Au-delà de la publicité, il paraît utile de dégager les principes qui s'infèrent de l'article L. 541-10-6, II du code de l'environnement en exigeant des « procédures d'appel d'offres non discriminatoires [principe égalité de traitement] et des critères d'attribution transparents [principe de transparenc] en recherchant des modalités d'allotissement suscitant la plus large concurrence [principe d'allotissement] ». On observe ainsi une grande proximité entre ces principes et ceux contenus dans le code de la commande publique. Il n'est d'ailleurs pas inenvisageable que les éco-organismes se réfèrent à ce code, pas seulement pour définir les principes de passation de leurs marchés, mais aussi pour en déterminer les modalités dans le respect de celles prévues par le code de l'environnement.

Ces dispositions concernent essentiellement les marchés de prévention et de gestion des déchets. Ainsi, s'agissant des critères d'attribution, en plus du prix, « ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail »[25]. L'influence de ces critères est cependant limitée par une double pondération. Chacun d'entre eux « peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés »[26] et, en outre, « la somme de la pondération de chacun des deux critères (…) est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations »[27]. L'éco-organisme peut aussi déroger à cette dernière limite en justifiant de son inadaptation « au marché qu'il projette » mais avec l'accord de l'autorité administrative et après consultation de son comité des parties prenantes sous réserve des précisions éventuelles du cahier des charges[28].

Si le code de l'environnement ne pose aucune exigence expresse en ce qui concerne les documents de marché, il impose toutefois d'intégrer dans le contrat des stipulations relatives à la variation des prix « des matières issues du traitement » lorsque les marchés « portent sur le recyclage ou le traitement des déchets en vue de leur recyclage ». Deux situations sont à distinguer à cet égard : « dans le cas où l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement »[29].

III. Sanctions des manquements à la passation des marchés

Les sanctions applicables en cas de manquement à la procédure d'appel d'offres sont la grande inconnue de ce régime. Une première incertitude résulte du fait que, dans d'autres secteurs du droit privé, une telle obligation de mise en concurrence ne s'accompagne pas toujours de sanctions expresses en cas de manquement[30]. Une autre incertitude est liée au fait que le législateur n'a pas étendu aux contrats passés par les éco-organismes le régime des recours et des sanctions prévus dans le droit de la commande publique. Faut-il en conclure qu'il serait vain de contester un manquement à ce type de procédure ? Mais alors, et à défaut de sanctions, quelle serait l'utilité d'un tel régime dérogatoire au droit commun des contrats ? Comme souvent, la réalité est plus complexe, si le législateur n'a pas prévu de régime spécialement adapté au manquement à la procédure d'appel d'offres, cela ne signifie pas que le droit positif n'offre pas certaines solutions pour contester ce type de comportement. La difficulté réside alors dans la dispersion des réponses possibles qui sollicitent différentes branches du droit.

1. Les réponses du droit de l'environnement

L'obligation de mise en concurrence pesant sur les éco-organismes ayant pour fondement l'article L. 541-10-6 I et II du code de l'environnement, il est assez logique de se référer aux sanctions prévues par ce code qu'il s'agisse de sanctions administratives et de sanctions pénales.

Sur le plan administratif, l'article L. 541-9-6 du code de l'environnement comporte une série de sanctions assez classiques en cas non-respect des règles relatives à la gestion des déchets ceci intégrant le manquement à l'organisation d'appel d'offres. Ainsi, le ministre chargé de l'Environnement peut, après mise en demeure, prononcer des amendes administratives qui varieront selon la gravité du manquement. L'autorité administrative peut aussi prononcer la suspension et même le retrait de l'agrément accordé à l'éco-organisme. L'Administration peut encore avoir recours à l'astreinte pour s'assurer du respect des règles[31]. Malgré cet arsenal administratif, on peut douter de l'effectivité et de l'efficacité de ces sanctions en cas de manquement à la procédure d'appel d'offres dans la mesure où l'autorité administrative n'est pas informée de la conclusion de contrats par l'éco-organisme. Par ailleurs, si l'intervention de l'Administration est envisageable, cette dernière n'a pas le pouvoir de remettre en cause le contrat conclu.

Sur le plan pénal, il n'y a, semble-t-il, pas de sanctions spécifiques prévues par le code de l'environnement pour sanctionner un manquement aux règles de passation des marchés des éco-organismes[32]. De même il est exclu d'appliquer le délit de favoritisme de l'article 432-14 du code pénal, les éco-organismes ne correspondant à aucune des personnes visées par ce texte.

2. Les réponses du droit de la concurrence

C'est essentiellement pour des raisons de concurrence que des règles de passation des marchés des éco-organismes ont été introduites dans le code de l'environnement[33] et la question concurrentielle est récurrente dans les travaux de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs[34]. L'une des difficultés récentes tient au fait que certains éco-organismes accueillent au sein de leurs structures juridiques, généralement des sociétés par actions, des actionnaires qui sont des opérateurs de prévention et de traitement des déchets et non des producteurs[35]. Outre le fait qu'il n'est pas certain que cette pratique soit conforme à la directive cadre relative aux déchets puisque les éco-organismes sont mandatés par des producteurs[36], elle pose de réelles difficultés sur la mise en œuvre des procédures d'appels d'offres[37].

Il est donc assez cohérent d'examiner au regard du droit de la concurrence les conséquences du non-respect de l'obligation de mise en concurrence par un éco-organisme. Le droit de la concurrence permet sans doute de répondre à cette situation en invoquant par exemple une entente anticoncurrentielle[38]. Si, traditionnellement, l'entente prohibée est plutôt le fait de participants à un appel d'offres[39], il n'est pas exclu que l'éco-organisme puisse lui-même participer à une telle pratique anticoncurrentielle, en particulier s'il concluait une convention sans mise en concurrence préalable. Il serait alors possible de solliciter l'Autorité de la concurrence pour que soit prononcé, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision au fond, la suspension du contrat[40] en application de l'article L. 464-1, alinéa 3 du code de commerce.

Au-delà du droit des pratiques anticoncurrentielles, on peut se demander s'il ne serait pas envisageable de s'appuyer sur le titre IV du Livre IV du code commerce – « De la transparence des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées » pour faire sanctionner un manquement à l'obligation de mise en concurrence. Bien que ce titre se réfère à la transparence et encadre certaines pratiques de mise en concurrence[41], il ne contient pas de sanctions pour manquement à des règles de passation d'un marché même si, de lege ferenda, il pourrait constituer le siège d'un régime applicable aux appels d'offres privés obligatoires.

3. Les réponses du droit des obligations

De manière assez inattendue, le droit des obligations offre des perspectives intéressantes pour fonder la contestation d'un manquement aux règles de passation des marchés. On pense en particulier à la situation dans laquelle un contrat serait conclu de gré à gré sans respecter l'obligation légale de recourir à l'appel d'offres. Si, en soi, la violation d'une règle impérative n'entraîne pas nécessairement la nullité du contrat, le fait qu'un tel manquement soit imputable à un éco-organisme pourrait avoir cette conséquence. Il convient en effet de rappeler que selon l'article L. 541-10, III, alinéa 3 du code de l'environnement, « pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général ». Or, le code civil prévoit une nullité absolue du contrat « lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général »[42]. Cela a pour conséquence, selon l'article 1180, alinéa 1er du code civil, que la nullité peut être demandée par « toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public » sans que celle-ci puisse être « couverte par la confirmation du contrat »[43].

Ainsi, les opérateurs économiques qui auraient eu intérêt à participer à un appel d'offres et ayant perdu une chance de contracter pourraient justifier d'un intérêt à agir pour contester la validité du contrat pour violation d'une règle d'ordre public d'intérêt général. Surtout, l'intervention du ministère public ne choquerait pas à l'encontre d'un manquement que l'on pourrait qualifier de pratique commerciale déloyale au sens du droit de la concurrence[44]. Enfin, « indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »[45].

4. Les réponses du droit judiciaire privé

Les contestations en justice des manquements à un appel d'offres obligatoire supposent de réagir vite pour éviter l'instauration d'une situation illégale aux conséquences économiques difficilement réversibles. C'est la raison pour laquelle le code de procédure civile comporte un chapitre consacré au « contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique »[46], avec des recours très particuliers, notamment le « référé précontractuel »[47] qui permet d'empêcher la signature du contrat. Les règles de la commande publique n'ayant pas été étendues à l'obligation de mise en concurrence pesant sur les éco-organismes, il n'est donc pas possible d'utiliser cette voie de recours. Cela ne signifie pas pour autant que le droit judiciaire privé n'offre pas de solutions adaptées. On pense en particulier aux procédures de référés, en particulier celle de l'article 873 du code de procédure civile par lequel le président du tribunal compétent « peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Ainsi, et pour conclure, le droit positif offre bien différentes solutions pour faire face à ce manquement aux règles obligatoires de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets.