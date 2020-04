Auvergne-Rhône-Alpes : l'Ademe lance un appel à projets en écoconception

L'Ademe renouvelle son appel à projets AURA PEP's consacré à l'écoconception des produits et destiné aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). « Il vise à faire émerger une offre de biens et services à plus faible impact environnemental, grâce à la mise en œuvre d'une démarche d'écoconception et / ou à un changement de modèle économique de l'entreprise », explique l'Ademe, qui apportera son soutien financier aux projets lauréats.

Les deux premières sessions ont sélectionné dix projets pour un montant total d'aide de 440 000 euros. La moitié est portée par des TPE-PME, à l'image du chocolatier Valrhona. L'entreprise drômoise doit remplacer les sacs jetables de fèves de cacao livrés chez ses clients professionnels par des bacs réutilisables et ainsi réduire de 50 % l'empreinte carbone de l'emballage. Un test doit être effectué auprès de cent clients lyonnais. L'objectif est d'analyser la valeur ajoutée de cette solution sur le bilan environnemental global, incluant la logistique retour et le nettoyage, ainsi que la vérification d'un nombre de rotations suffisant pour garantir un bon bilan économique.

La société ardéchoise Edafim a également été lauréate. Fabricante de fontaines à eau, elle a pour objectif de commercialiser une gamme de fontaines pour bureaux qui pourrait réduire de 30 à 50 % la consommation énergétique. Elles seraient fabriquées en matériaux recyclés et leur conception permettrait leur reconditionnement une ou plusieurs fois au cours de leur vie, afin d'en permettre un usage courant sur dix ans, au travers d'une ou de plusieurs locations successives.