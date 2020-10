Eco-conception : l'appel à projets Perfecto récompense 9 lauréats

Neuf lauréats bénéficieront cette année de l'accompagnement technique et financier de l'Agence de la transition écologique (Ademe) pour leur projet d'écoconception ou d'économie de la fonctionnalité.

Lancé en novembre 2019, l'édition 2020 de l'appel à projets Perfecto vise à faire émerger une offre de produits, biens, services et procédés, à plus faible impact environnemental, grâce à une démarche d'écoconception ou un changement de modèle économique.

Parmi les projets retenus, six présentent une démarche d'écoconception : une proposition d'additifs biosourcés pour la papeterie/cartonnerie ainsi que cinq études de faisabilité d'écoconception : l'une concernant le service d'éclairage public, la seconde un revêtement de toiture, la troisième des mobiliers de bureau, la quatrième un projet de fixation de ski de randonnée remanufacturable et la dernière une offre de distribution en pharmacie en vrac liquide.

Trois projets ambitionnent un changement de modèle économique : le premier cherche à obtenir des gains d'efficience environnemental, social et monétaire sur l'ensemble du processus de fabrication et la commercialisation d'étiquettes adhésives. Le second souhaite déployer un modèle économique avec des solutions intégrées tripartites (fabricant / installateur-mainteneur / utilisateur final) à haute performance environnementale « centrées performance d'usage » pour l'installation, la maintenance et l'utilisation de pompes à chaleurs connectées. Enfin le troisième projet s'intéresse aux espaces verts résidentiels. Il prévoit notamment de concevoir un nouveau modèle qui associe les résidents à la conception et la gestion de ces espaces, en intégrant les enjeux de biodiversité et démontrer que ce dernier ne génère pas de surcoût pour les gestionnaires.

Note Projet « PAPER STRENGTH – Développement d'additifs biosourcés appliqués au domaine de la papeterie/cartonnerie », société DS SMITH PACKAGING France, Ile de France, en partenariat avec FUNCELL

Note Projet « INUIT (Innovation pour la nuit) – Etude de faisabilité d'écoconception d'un service d'éclairage public », société ENGIE, Ile de France

Note Projet « ECOROOFCOAT – Etude de faisabilité d'écoconception d'un revêtement de toiture », société CR-France, Bretagne, en partenariat avec APM.

Note Projet « MORNING Etude de faisabilité pour l'écoconception de mobilier de bureau », société LESPACE, Ile de France, en partenariat avec les sociétés Daovone Sribouavong, Gaëlle Kikteff, Standard Déviation SARL et EVEA

Note Projet « TETRAS Etude de faisabilité pour écoconcevoir la première fixation de ski remanufacturable, pour le ski de randonnée », société The M Equipment, PACA, en partenariat avec RevalueSystems et le Pôle Eco-conception

Note Projet « COSMETOVRAC Etude de faisabilité pour une offre écoconcue de distribution en pharmacie en vrac liquide », société Laboratoires Expanscience, Ile de France, en partenariat avec Cooperative MU et COZIETIC

Note Projet « EFC-4B » – Mise en œuvre d'une offre d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, société Compagnie Industrielle d'Etiquettes 4B Packaging , Bretagne

Note Projet « EFC-Connect – Déploiement de solutions intégrées tripartites à haute performance environnementale « centrées performance d'usage » pour l'installation, la maintenance et l'utilisation de pompes à chaleur connectées », société AMZAIR, Bretagne