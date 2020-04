De nouvelles règles d'écoconception s'appliquent aux chargeurs électriques

Depuis le 1er avril, de nouvelles règles européennes d'écoconception s'appliquent aux sources d'alimentation externe utilisées pour convertir le courant du secteur en courant de tensions inférieures. Ces dispositions permettent de « rendre toute une gamme d'appareils électroménagers (…) plus efficaces sur le plan énergétique », explique la Commission européenne. Les règles européennes de conception des chargeurs s'alignent désormais sur les normes les plus élevées du monde, résume la Commission.

Au total, il y aurait « plus de 2 milliards » d'alimentations externes dans l'Union européenne, à raison de dix par ménage en moyenne. La liste de leur usage est particulièrement longue : appareils électroniques grand public (téléphones intelligents, haut-parleurs, systèmes de sonorisation, téléviseurs), produits associés aux technologies de l'information et de la communication (modems, routeurs, ordinateurs portables, tablettes, dispositifs d'affichage électroniques), petits appareils de cuisine (mélangeurs, robots presse-fruits), ou encore produits d'hygiène personnelle (rasoirs, brosses à dents électriques).

4 TWh/an et 1,4 million de tonne de CO 2