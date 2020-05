Le modèle de livraison ultra-rapide développé par les géants du e-commerce interroge sur leur rôle dans l'impact carbone du transport. Pour Arnaud Doré, directeur associé Europe du Sud chez EcoAct, il est temps qu'ils prennent leur responsabilité.

Alors que nous faisons face à la plus grande crise sanitaire de ces dernières décennies, la question du maintien de la chaîne d'approvisionnement des produits essentiels et du transport deviennent centraux. En effet, la pandémie touche durement le fret et donc la sécurité alimentaire, notamment dans les pays africains ou en Inde. Une situation dramatique qui vient soulever la question du « et après » et met aussi en exergue un des nombreux paradoxes actuels : comment répondre efficacement aux problèmes sanitaires et environnementaux dans un monde construit sur le e-commerce du « tout, tout de suite » ?

Si les géants de l'e-commerce ne sont pas responsables de tout, ils sont clairement en retard sur la question de leur impact. Par ailleurs, ils répondent à une demande du consommateur, qu'il s'agit peut-être de mieux sensibiliser. Car même avec toute la bonne volonté du monde, si rien ne change de manière systémique, les prévisions les plus pessimistes du GIEC risquent fort de se voir réalisées et des crises comme celles que nous traversons, de se reproduire !

Alors que les réglementations se multiplient à l'image du « Green Deal » européen et que le comportement des citoyens commence à évoluer lui aussi face à l'urgence climatique, il est aujourd'hui prioritaire, pour des secteurs entiers de l'économie, de se réinventer et ce, bien au-delà de la simple posture marketing. Pour y parvenir, mettre la pression sur les industriels d'une part et les consommateurs d'autre part ne suffira pas. Toutes les parties-prenantes doivent être impliquées et notamment le corps intermédiaire puissant que sont les géants du e-commerce et leur recours aux transports ultra-polluants. Alors que le transport est responsable de 24 % des émissions directes de CO 2 provenant de la combustion de carburants, dont les trois-quarts sont à imputer directement aux véhicules routiers, les émissions provenant de l'aviation et du transport maritime continuent, elles aussi, d'augmenter.

Le fret lié au e-commerce : point noir pour l'atteinte d'une mobilité plus neutre en carbone

Surtout, la marge de progression de ces intermédiaires charnières reste importante. En effet, malgré tous les efforts engagés, le type de transport à fort impact qui continue de se développer depuis une décennie reste celui du fret, notamment aérien et routier. Une tendance qui s'explique en grande partie par l'explosion du e-commerce et le diktat de la livraison express à J+1 à domicile, en provenance en majorité de Chine et des pays asiatiques. À lui seul, le marché français du commerce en ligne représente plus de 100 milliards d'euros en France en 2019.

Conséquence : les moyens de transport plus doux et donc moins rapides, comme le ferroviaire, sont en perte de vitesse, quand les camions et conteneurs transportent des colis du e-commerce dont le volume est vide à 43 %, selon une étude de 2018 du fabricant britannique de cartons DS Smith !

De plus, même si les choses avancent, il existe encore trop peu de solutions technologiques déployées pour proposer des poids lourds « bas-carbone », contrairement aux voitures électriques ou hydrides. Dès lors, une part de la responsabilité n'incomberait-elle pas directement à ces géants du e-commerce ? Plutôt que d'attendre un jour ou deux supplémentaires pour être en mesure de grouper leurs envois (et remplir les colis), ces derniers préfèrent envoyer en plusieurs fois une commande pour éviter d'encombrer leurs entrepôts. L'envoi groupé n'est d'ailleurs presque jamais proposé aux consommateurs, prêts à patienter un peu.

Un tournant vert doit être pris et des solutions existent déjà

Si l'on souhaite réduire drastiquement nos émissions de CO 2 dans l'atmosphère, et donc faire la chasse aux excès liés aux transports, il va falloir se montrer intransigeants envers les marques pour laisser davantage d'options aux transporteurs et logisticiens qui n'ont eu d'autre choix que de se plier et de s'adapter aux grands noms du e-commerce et d'Internet.

Plusieurs pistes sont envisageables. Par exemple, des normes plus strictes ou la taxation des livraisons express, dont la diminution aurait un réel impact ; informer davantage les consommateurs de l'impact environnemental de leur choix en fonction de la rapidité ou du lieu de livraison (domicile contre point relais) ; systématiser, pour les marques, l'hébergement de leurs sites dans des datacenters 100 % énergies renouvelables ; mettre en place des systèmes de bonus / malus sur les fréquences de commandes d'un client (valoriser des commandes plus espacées mais plus groupées, davantage que des achats uniques successifs) ; et naturellement, diminuer drastiquement le vide des emballages. Enfin, le tout devrait s'inscrire dans une démarche globale de neutralité carbone impliquant le calcul précis des émissions et la planification conforme à la science climatique de leurs réductions.

Naturellement, il faut aussi responsabiliser les consommateurs : a-t-on vraiment besoin de ces produits dès le lendemain ? N'y a-t-il pas possibilité de rationaliser ses commandes ; de mettre en concurrence les enseignes sur leurs politiques de livraison ? Un sujet-clé, notamment auprès de la jeune génération qui se positionne de manière ambigüe sur cette question. Si cette dernière impulse de nombreux mouvements en faveur de la préservation de la planète et sait se montrer exigeante, par exemple, à l'égard de ses employeurs potentiels, elle représente la tranche de population ayant le plus recours au e-commerce (84 %) et aux achats « coups de cœur ».

Nous sommes face à une urgence climatique dont il est impossible de nier l'accélération et les conséquences dramatiques qu'elle engendre. Face à cela, des engagements forts ont été pris en France : le transport routier doit atteindre zéro émission nette d'ici à 2050. Un objectif utopique si rien n'est fait à la fois au niveau de la R&D, pour parvenir à faire disparaître les véhicules roulant à l'énergie fossile et à décarboner massivement le secteur, mais aussi et surtout dans les usages des particuliers et des entreprises. Tout ne peut pas reposer sur les fabricants, ni sur les citoyens ; et sans une vraie prise de conscience de l'impact du e-commerce, les politiques actuelles, et les fonds d'investissement de plusieurs milliards, ne sauront suffire à atteindre nos ambitieux et existentiels objectifs.

Avis d'expert proposé par Arnaud Doré, directeur associé Europe du Sud chez EcoAct