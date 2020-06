L'économie bleue : un secteur à 750 milliards d'euros en Europe

Pêche et transport maritime bien sûr, mais aussi extraction de matières, énergies renouvelables ou encore tourisme côtier, voilà les secteurs d'activités qui recouvrent l'économie bleue. En Europe, ces secteurs représentent un chiffre d'affaires de 750 milliards d'euros et 5 millions d'emplois en 2018 en hausse de 11% par rapport à 2017. Selon l'édition 2019 du rapport annuel qui présente ce pan de l'économie européenne, le principal moteur de cette croissance est le secteur du tourisme côtier.

Les emplois dans le secteur de l'énergie éolienne en mer ont également été multipliés par neuf en moins de 10 ans. « D'ici 2050, l'Europe produira jusqu'à 35 % de son électricité à partir de sources offshore », rappelle la Commission.

Pour la première fois, le rapport aborde la dimension environnementale de l'économie bleue et note une diminution de 29 % du CO 2 émis par unité de valeur ajoutée brute entre 2009 et 2017 dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Ce qui démontre que la croissance de ces secteurs est aujourd'hui dissociée de la production de gaz à effet de serre.

« Bien que des secteurs tels que le tourisme côtier et marin, ainsi que la pêche et l'aquaculture soient durement touchés par la pandémie de coronavirus, l'économie bleue dans son ensemble possède un énorme potentiel pour contribuer à la relance verte », estime la Commission européenne qui soutient cette économie notamment via sa plate-forme BlueInvest et son Fonds européen d'investissement stratégique.