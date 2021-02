Économie circulaire : une alliance mondiale pour économiser les ressources naturelles

L'Union européenne a lancé, le 22 février avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), l'Alliance mondiale pour une économie circulaire et une utilisation efficace des ressources. « La création de cette alliance était l'un des objectifs du plan d'actions de l'UE pour l'économie circulaire adopté par la Commission européenne en mars 2020, dans le cadre du pacte vert pour l'Europe », précise le communiqué de presse. L'objectif est de rassembler, autour des enjeux d'économie des ressources, les gouvernements, des organisations et des réseaux actifs sur ces questions, afin de « donner une impulsion mondiale à la transition vers une économie circulaire, l'utilisation efficace des ressources et une consommation et une production durables ». Le Canada, le Chili, la Colombie, le Japon, le Kenya, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, la Norvège, le Pérou, le Rwanda et l'Afrique du Sud ont rejoint l'alliance.