Économie circulaire : la Commission lance la révision des indicateurs européens

La Commission européenne a ouvert un appel à contributions en vue d'une révision d'indicateurs permettant d'évaluer les progrès réalisés vers une économie circulaire. Bruxelles veut les améliorer pour mieux suivre les priorités européennes fixées il y a deux ans. L'appel à contributions est ouvert jusqu'au 3 juin.

En 2018, l'exécutif européen a adopté dix indicateurs pour évaluer les progrès en matière d'économie circulaire, aussi bien à l'échelle de l'Union européenne que dans les États membres. Ce cadre couvre quatre dimensions : la production et la consommation ; la gestion des déchets ; les matières issues du recyclage ; la compétitivité et l'innovation.

Aujourd'hui, la Commission veut l'améliorer afin de « mieux couvrir l'étape de production du cycle économique et les liens entre circularité, neutralité climatique et zéro pollution, conformément à l'ambition du Green Deal européen ».



L'exécutif envisage notamment d'ajouter de nouveaux indicateurs qui tiennent compte des domaines prioritaires du plan d'action européen pour une économie circulaire, adopté en mars 2020. Il veut aussi proposer des indicateurs qui permettent de mesurer les progrès concernant la décorrélation entre la croissance économique et l'utilisation des ressources. « Ces indicateurs comprendront l'empreinte en matières premières et l'empreinte de consommation, qui permettent de rendre compte de la consommation de matières et des incidences environnementales liées à nos modèles de production et de consommation. »