Économies d'énergie : de nouvelles règles de la Commission européenne pour les appareils électriques en veille

Ce lundi 17 avril, la Commission européenne a adopté de nouvelles règles visant la réduction de la consommation d'énergie des appareils électriques en veille (lave-linge, téléviseurs, consoles de jeux, etc.). Elles permettent, d'une part, de tenir compte des évolutions technologiques et commerciales. D'autre part, elles élargissent le champ du règlement sur l'écoconception de 2008. Celui-ci intègre ainsi désormais les appareils dotés d'une alimentation électrique externe à basse tension, soit les petits équipements de réseau (routeurs et modems Wi-Fi) ou encore les enceintes sans fil.

Le potentiel d'économies d'énergie est ainsi estimé à 4 TWh d'ici à 2030, soit une réduction des émissions de CO 2 de 1,36 million de tonnes par an. Pour la facture des consommateurs, ce sont des économies de 530 millions d'euros par an d'ici à 2030 qui sont prévues. Par ailleurs, pour ces derniers, il sera désormais également possible de connaître la consommation électrique de leurs appareils en modes veille, arrêt, ou veille avec maintien de la connexion au réseau, ainsi que le temps nécessaire pour atteindre un de ces modes.

Après publication au Journal officiel, une période de transition de deux ans est prévue pour les fabricants avant l'application de ces nouvelles règles. Celle-ci se fera par étapes, les règles finales s'appliquant après quatre ans.