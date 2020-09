Microgrids : EDF entre au capital d'Ecosun Innovations

EDF Renouvelables annonce ce lundi 28 septembre son entrée au capital d'Ecosun Innovation et la signature d'un partenariat avec l'entreprise. La filiale du groupe EDF, spécialisée dans les énergies éolienne et solaire, entre à hauteur de 29 % dans le capital de la start-up alsacienne spécialisée dans les solutions de « microgrid ». Cette prise de participation a été réalisée grâce à une augmentation de capital réservée à EDF Renouvelables.

Ecosun Innovations commercialise notamment une gamme de centrales solaires en containers mobiles, équipées de batteries de stockage, et destinées aux zones isolées, explique EDF. La start-up propose notamment un container équipé de 9 à 52 kilowatts crête (kWc) de panneaux photovoltaïques et de batteries gel ou lithium-ion destinés à prolonger la fourniture d'électricité après le coucher du soleil.

Elle propose aussi des solutions semi-mobiles et stationnaires d'une puissance comprise entre 9 et 144 kWc destinées à des énergéticiens, des industriels et des sites agricoles, commerciaux ou tertiaires, hors réseau ou connectés à des réseaux de moindre qualité. « Ces installations permettent de réduire la facture énergétique et les émissions de carbone en substituant une énergie solaire en autoconsommation à celle produite par des groupes électrogènes diesel », explique EDF.