Effarouchement des ours : publication du nouvel arrêté

L'arrêté du 4 mai 2023, paru au Journal officiel du 5 mai, encadre les modalités d'effarouchement de l'ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d'estive. Le projet était en consultation publique jusqu'au 21 avril dernier, et avait reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) en mars. Le texte confirme l'abrogation de l'arrêté du 20 juin 2022 et prend donc en compte la décision du Conseil d'État du 31 octobre 2022. Ainsi, « aucune opération d'effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées ».

Les modalités d'effarouchement consistent en des mesures simples (moyens lumineux et sonores) et, sans effet de ces dernières, en des mesures renforcées avec des tirs sonores non létaux. L'association France Nature Environnement « s'oppose vivement à ce dispositif totalement disproportionné au regard de la faible prédation de l'ours et des moyens de protection des troupeaux encore peu généralisés ». Un avis que partage la Ferus (Association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs) : « L'État persiste et signe à vouloir généraliser un régime d'exception qui n'apporte aucune valeur ajoutée à la protection des troupeaux, et qui présente des risques non nuls pour les ours. L'argumentaire de l'État comporte de nombreuses approximations et amalgames, notamment vis-à-vis des bêtes mortes en estives ayant fait l'objet d'un constat de dommage. »