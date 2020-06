Bâtiments intelligents : la Commission européenne consulte sur l'indicateur « Smart Readiness »

La révision de la directive européenne du 19 juin 2018, relative à la performance énergétique, demande qu'un système facultatif d'évaluation du degré d'intelligence des bâtiments via un indicateur « Smart Readiness » (SRI), soit développé et commun aux États membres de l'Union européenne. La Commission européenne lance deux consultations publiques jusqu'au 16 juillet, concernant la mise au point de cet indicateur SRI. Celui-ci vise à évaluer la capacité d'un bâtiment à s'adapter aux technologies avancées et aux TIC en termes de performances et de flexibilité énergétiques.

L'indicateur vise à sensibiliser les acteurs de la construction, les propriétaires et les occupants des bâtiments, des bénéfices des technologies dites intelligentes, à l'instar de la gestion technique du bâtiment (GTB), mais aussi à accélérer le déploiement de ces dernières. « L'intégration de technologies intelligentes et des TIC dans les bâtiments peut présenter de nombreux avantages, notamment une meilleure performance énergétique et un plus grand confort et bien-être », souligne la Commission.

D'application volontaire par les États membres, cet indicateur doit « permettre de diagnostiquer le volet "smart" du bâtiment selon trois axes : la capacité d'adaptation aux besoins des occupants, la facilité de maintenance et d'entretien, ainsi que les possibilités de dialogue avec le grid (bâtiment intelligent, ndlr) », selon l'association HQE-GBC.

La Commission consulte les parties prenantes sur la définition et le calcul de la méthodologie de l'indicateur et sur les modalités de déploiement de l'outil dans l'Union européenne.