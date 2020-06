Rénovation des bâtiments en Europe : la Commission proposera sa feuille de route à l'automne

Dans le cadre de son Pacte vert pour l'Europe ou Green Deal, la Commission européenne est en train de préparer une feuille de route concernant la rénovation énergétique des bâtiments. Baptisée « vague de rénovation », cette nouvelle stratégie sera présentée à l'automne prochain.

Après avoir consulter les parties prenantes courant mai 2020, la Commission européenne consulte désormais les citoyens européens jusqu'au 9 juillet 2020. À travers cette consultation, elle cherche à recueillir des avis sur la manière de renforcer la fréquence et la qualité des rénovations de bâtiments par le biais d'instruments réglementaires, politiques et financiers. Actuellement, environ 11% du parc immobilier de l'UE subit chaque année des travaux de rénovation allant de « légers » (3% à 30% d'économies d'énergie), à « moyens » (30% à 60%) et jusqu'à des « rénovations lourdes » (> 60% d'économies d'énergie). Mais la grande majorité de la rénovation ne porte pas sur la performance énergétique et le taux de rénovation énergétique pondéré n'est que de 1% par an. Trop peu pour renouveler le parc immobilier privé et public et le conduire vers la neutralité carbone d'ici 2050.