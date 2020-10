Effinergie lance une méthodologie pour massifier les rénovations BBC par étapes

Le collectif Effinergie a annoncé le lancement de la méthodologie, baptisée « B2C2 », qui vise à massifier les rénovations au niveau BBC (bâtiment basse consommation) par étapes. Cette méthodologie nationale est élaborée, depuis 2017, avec le bureau d'études thermiques Pouget Consultants ainsi que Eireno, l'association des auditeurs et des contrôleurs des rénovations énergétiques en Normandie.

Pour rappel, la France fixe l'objectif d'atteindre le niveau BBC-rénovation pour l'ensemble du parc immobilier d'ici 2050. «Les rénovations globales permettent d'atteindre le niveau BBC mais l'investissement initial décourage la plupart des ménages. Il est donc nécessaire de généraliser des rénovations par étapes compatibles avec l'atteinte de l'objectif BBC à terme », explique Pouget Consultants.

« B2C2 » s'adresse aux collectivités territoriales qui proposent des dispositifs d'accompagnement à la rénovation destinés aux propriétaires de maisons individuelles ou de logements en petites copropriétés. Cette méthodologie permet aux collectivités « de dimensionner leurs dispositifs d'accompagnement (réseau FAIRE) et d'articuler les phases de travaux des acteurs de la rénovation ». Elle permet d'encadrer la qualité des rénovations par étapes.

La méthodologie s'appuie ainsi sur un organigramme et une dizaine de principes techniques pour sécuriser et mettre en œuvre les étapes des travaux, et notamment la première qui priorise la rénovation de l'enveloppe du bâtiment. Cet outil « présente des préconisations, à destination des entreprises, sur le traitement des interactions entre lots, spécifiques au projet étudié. L'objectif est ainsi de limiter les risques de pathologies, d'atteindre les objectifs de perméabilité à l'air et de traiter les ponts thermiques », précise Pouget Consultants. La méthode s'appuie aussi sur un outil d'analyse en ligne compatible avec les aides financières, ainsi qu'un guide d'usage destiné aux collectivités. Ces outils seront diffusés d'ici la fin d'année 2020.

La méthode repose sur différents principes « dont une vision intégrale des travaux de rénovation à réaliser, un planning sur le long terme et une bonne gestion des interfaces », souligne Effinergie. « Les récentes annonces autour de MaPrimeRénov' (octroyée par l'Agence nationale de l'habitat) encouragent les rénovations performantes et renforcent ainsi l'intérêt du projet BBC par étapes ».