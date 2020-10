Sénat : Jean-François Longeot élu président de la commission en charge du développement durable

Mercredi 7 octobre, les commissions permanentes du Sénat ont désigné leur bureau. Les 49 membres de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ont choisiJean-François Longeot (Union Centriste) pour président. Il succède à Hervé Maurey(Union Centriste).

Les sénateurs de la commission ont aussi élu onze vice-présidents : Didier Mandelli (Les Républicains), Nicole Bonnefoy (Socialiste, Écologiste et Républicain), Marta de Cidrac (Les Républicains), Joël Bigot (Socialiste, Écologiste et Républicain), Rémy Pointereau (Les Républicains), Frédéric Marchand (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), Guillaume Chevrollier (Les Républicains), Marie-Claude Varaillas (Communiste républicain citoyen et écologiste), Jean-Pierre Corbisez (Rassemblement Démocratique et Social Européen), Pierre Médevielle (Les Indépendants - République et Territoires) et Ronan Dantec (Écologiste - Solidarité et Territoires).

Enfin, quatre secrétaires complètent le bureau. Il s'agit de Cyril Pellevat (Ratt. Les Républicains), d'Angèle Préville (Socialiste, Écologiste et Républicain), de Pascal Martin (Union Centriste) et de Bruno Belin (Ratt. Les Républicains).