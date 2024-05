Européennes : ces trois listes qui font de la transition écologique une priorité

Le Réseau Action Climat a décrypté le programme des huit principales listes candidates aux élections du 9 juin au regard des critères du climat et de l'écologie. Les listes des Écologistes, de la France insoumise et du PS-Place publique sortent du lot.

Si vous placez la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques en tête des critères de choix pour les élections des députés européens du 9 juin 2024, à quelle liste donner votre suffrage ? Le Réseau Action Climat (RAC), qui fédère 27 associations nationales et 10 associations locales impliquées dans la lutte contre les changements climatiques et la transition juste, vous facilite le travail.

L'ONG a décrypté les programmes sur l'environnement et le climat des huit listes créditées de plus de 3 % des intentions de vote à la date du 13 mai 2024 selon un sondage Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL. Soit le Rassemblement national (RN), Renaissance, le Parti socialistes-Place publique, La France insoumise (LFI), Les Républicains (LR), Reconquête, Les Écologistes et le Parti communiste. Le RAC a évalué les programmes dans huit domaines au regard d'un manifeste de propositions (1) qu'il a publié le 11 décembre 2023. Ces huit domaines sont les suivants : indépendance énergétique, transports moins polluants et accessibles, alimentation et agriculture durables, accompagnement des ménages et des emplois face à la transition écologique, transformation de notre consommation et de notre production, nature et santé, financement de la transition écologique, démocratie et transparence.

Les énergies renouvelables parmi les leviers efficaces

Verdict ? Trois listes sortent du lot. Il s'agit des Écologistes, de La France Insoumise et du Parti socialiste-Place publique qui obtiennent du vert sur l'ensemble des domaines analysés. Cela signifie-t-il que la droite ne s'intéresse pas à l'environnement ? « Non, répond Caroline François-Marsal, responsable Europe au RAC. Le climat est traité dans tous les programmes, c'est important à souligner ». Trois enjeux sur le climat ont ainsi été identifiés dans les huit programmes même s'ils sont plus ou moins bien traités par chacune des listes. Il s'agit de la relance du ferroviaire, de l'adaptation au changement climatique et d'une meilleure régulation du libre-échange, notamment avec la question des accord commerciaux.

, ajoute Caroline François-Marsal, c'est que les premiers font de l'environnement une priorité de leur programme et le mette de manière transversale au cœur de toutes leurs mesures. Ils proposent par ailleurs les leviers les plus efficaces, là où les autres parties insistent au contraire sur des mesures peu efficaces, qui ralentissent carrément la lutte contre le changement climatique, ou qui sont incomplètes ».

Parmi les leviers jugés efficaces par l'ONG figurent les énergies renouvelables (ENR), l'efficacité énergétique avec la rénovation des bâtiments, la sobriété matérielle et énergétique, ainsi qu'un financement à hauteur des transformations déjà actées. « Dans le programme de Renaissance ou des Républicains, explique Caroline François-Marsal, l'accent est beaucoup mis sur l'augmentation de la production du nucléaire pour 2050, car ces deux listes soutiennent l'objectif de neutralité carbone en 2050. Mais le nouveau nucléaire ne sera pas prêt à temps pour nos objectifs de 2030. Or, il est urgent de diminuer dès maintenant nos émissions de gaz à effet de serre pour que la marche à gravir soit ensuite franchissable. Pour cela, on a besoin de technologies déployables immédiatement. Les énergies renouvelables en font partie ».

Le Rassemblement national et Reconquête, quant à eux, « attaquent frontalement l'acquis environnemental européen en demandant l'abolition du Pacte Vert ». Le RN s'oppose, par exemple, au déploiement des énergies intermittentes, notamment l'éolien. « Il propose donc des solutions qui vont complètement à rebours de celles qui sont efficaces », en conclut la représentante du RAC.

Des mesures qui dépendent de changements institutionnels

Dès lors que trois listes sont classées « vert » sur l'ensembles des items, existe-t-il toutefois un moyen de les différencier ? « Certaines listes sont plus à la pointe sur certains secteurs, explique Caroline François-Marsal. Les Écologistes ont, par exemple, le programme le plus complet sur la protection et la restauration de la nature. Le PS-Place publique est identifié sur la supervision et la mise en œuvre des législations environnementales, avec la mise en place d'un secrétariat à la planification écologique au niveau européen et des indicateurs sur les transformations à réaliser ou sur le nombre d'emplois verts à créer. Du côté de LFI, on peut souligner leur vision assez ambitieuse du financement de la transition écologique avec la mise en place de nouvelles ressources propres pour financer le budget européen et de plans d'investissement de long terme ».

La question se pose toutefois de savoir si ces listes qui affichent des promesses environnementales ambitieuses sont en mesure de les mettre en œuvre. « Il y a beaucoup de mesures qui dépendent de changements institutionnels. C'est par exemple le cas du financement, explique la représentante du RAC. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à acter la création de nouvelles taxes au niveau européen, notamment sur les super-pollueurs comme nous le demandions au RAC. Cela ne sera possible que si on bascule de l'unanimité à la majorité qualifiée au Conseil sur les questions fiscales ».

Le caractère réalisable des mesures proposées est donc à étudier au cas par cas. « La proposition, qui percole dans tous les programmes de gauche, de mettre en place un ticket européen pour le train ne correspond pas à une compétence de la Commission européenne, pointe ainsi la représentante de l'ONG. L'exécutif européen peut en revanche inciter les États membres à mettre en place cette mesure au niveau national ».

Il reste que beaucoup de mesures « sont réalisables par rapport à la compétence européenne, comme par exemple la protection et la restauration de la nature, mais elles vont dépendre de l'obtention des majorités nécessaires après les élections, décrypte Caroline François-Marsal. Si on se retrouve avec un Parlement européen où les partis d'extrême-droite percent autant qu'annoncé, on aura probablement du mal à ce que le programme de la Commission européenne mette en priorité le climat et l'environnement.».