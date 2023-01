Recharge des véhicules électriques : Ademe Investissement soutient Electra

L'opérateur Electra en recharges rapides des véhicules électriques va recevoir le soutien de l'Ademe Investissement dans le cadre d'une coentreprise. Leur partenariat mobilisera des apports en fonds propres des actionnaires, pour une enveloppe globale de 20 millions d'euros. Leur objectif est de financer la construction et l'exploitation d'environ 300 bornes en trois ans.

« Pour répondre à la demande croissante de solutions de recharge électrique, nous avons choisi d'accompagner Electra, acteur français majeur de la recharge rapide, dans le développement de leur réseau auprès des acteurs indépendants, explique Boris Ravignon, président-directeur général de l'Agence de la transition écologique (Ademe) et président d'Ademe Investissement. Ce maillage complètera le déploiement des stations Electra dans les centres‐villes et auprès de grands comptes et permettra aux utilisateurs des zones périurbaines de bénéficier de l'expérience client optimisée d'Electra. »