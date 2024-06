Élevages : le Conseil d'État lève une contrainte à l'épandage des effluents

Par une décision du 30 mai 2024, le Conseil d'État redonne de la souplesse aux exploitants d'élevage pour épandre leurs effluents. En effet, il annule à la demande du ministère de la Transition écologique un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 octobre 2022 qui avait fixé des limites aux possibilités d'épandage.

La cour d'appel avait jugé que, indépendamment de la réglementation applicable au titre des zones vulnérables à la pollution aux nitrates figurant aux articles R. 211-80 et suivants du code de l'environnement (1) , les quantités d'effluents d'élevage épandues ne pouvaient excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, conformément à l'article 27-1 de de l'arrêté du ministre de l'Écologie du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées (ICPE) relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature.

Il résulte de l'article 27-1 de l'arrêté du 23 décembre 2013 que « les effluents d'élevage qui peuvent être épandus sur l'ensemble des terres d'une exploitation, sans excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des cultures, incluent l'ensemble des composantes de ces effluents et ne sont pas limités à l'azote », juge le Conseil d'État. Ces dispositions, ajoute-t-il, « doivent être combinées, dans les zones vulnérables aux nitrates, avec celles de l'article R. 211-81 du code de l'environnement et de l'arrêté du 7 mai 2012 qui imposent que le solde de la balance globale azotée, qui ne prend en compte que les apports et les exportations d'azote, soit inférieur ou égal à 50 kilogrammes d'azote par hectare ».

Les juges d'appel ont commis une erreur de droit, en déduit le Conseil d'État, en annulant, à la demande de l'association Eau et rivières de Bretagne, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor qui autorisait l'exploitation d'un élevage porcin d'une capacité maximale de 7 170 animaux équivalents en se fondant sur le solde excédentaire d'azote par hectare de surface agricole utile, qui variait de 8 à 37 kg. La cour administrative d'appel avait jugé ce solde contraire à l'obligation d'équilibre résultant de l'arrêté du ministre de l'Écologie du 23 décembre 2013. « Le principe d'équilibre de fertilisation mentionné à l'article 27-1 de l'arrêté du 23 décembre 2013 n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer un solde maximal nul », tranche en effet le Conseil d'État, qui renvoie l'affaire aux juges nantais pour être rejugée.