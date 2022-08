Élisabeth Borne promet 1,5 milliard d'euros aux collectivités pour leur transition écologique

« Nous allons mettre en place un Fonds vert doté de 1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans l'accélération de leur transition écologique », a annoncé la Première ministre Élisabeth Borne, dans une interview au Parisien parue le 28 août. Elle prévoit d'utiliser ce fonds notamment pour la réhabilitation de friches afin de limiter l'étalement urbain, pour rénover énergétiquement les bâtiments publics, comme « certaines écoles », ou encore pour ramener de la nature dans les villes, « à la fois pour limiter les îlots de chaleur pendant l'été et rendre la ville plus agréable » et mettre en place certains équipements comme des parkings relais à l'entrée des villes…, précise-t-elle au quotidien. Cette mesure figurera dans le plan d'action de plus long terme sur la planification écologique qu'elle présentera dans le « courant de l'automne ».

Les associations d'élus attendent toutefois plus de précisions sur ce fonds vert. « L'annonce reste floue. 1,5 milliard d'euros est un chiffre global dont il n'est pas précisé la manière de chiffrage ni la durée. Si c'est un fonds, ce n'est probablement pas un chiffre annuel. Pour mémoire, les collectivités investissent chaque année 50 milliards d'euros », a réagi France urbaine, dans un communiqué. L'association souhaite que cette somme « ne soit pas fléchée projet par projet, mais de façon globalisée et pluriannuelle ». Que ce soit « en matière de rénovation énergétique des bâtiments ou de mobilités, les enjeux sont différents selon les villes et les enveloppes allouées doivent s'adapter à la réalité de chaque territoire », souligne France urbaine.

Interrogé par France Info, André Laignel, premier vice-président de l'Association des maires de France (AMF), attend de voir également comment ce fonds sera réparti, selon les départements, les communes. « Tout sera, premièrement, dans la réalité de l'annonce, deuxièmement, dans la méthode pour la mettre en œuvre », a-t-il indiqué. « La loi de finances rectificative a été votée, il y a trois semaines, et il n'y a pas eu un centime de voté dans ce cadre. On peut donc s'interroger pour savoir s'il y aura effectivement de l'argent nouveau et une coopération avec les collectivités territoriales », a-t-il aussi pointé du doigt. Quid en effet des 500 millions d'euros annoncés par exemple, en juin dernier, par la cheffe du gouvernement, pour la renaturation des villes : s'ajoutent-ils ou sont-ils inclus dans le nouveau fonds vert ?