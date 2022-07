Élisabeth Borne : « Nous engagerons des transformations radicales »

À l'occasion de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, la Première ministre, Élisabeth Borne, a mis en avant ses axes de travail en matière de transition écologique. Priorité numéro un : « Nous voulons être et nous serons la première grande nation à sortir des énergies fossiles, c'est la garantie de notre souveraineté énergétique. » En matière de décarbonation de l'économie, la Première ministre mise sur « des transformations radicales dans notre manière de produire, de loger, de consommer, de se déplacer », sans « passer par la décroissance ». Elle a confirmé la mise en place d'un « plan de bataille » comprenant des feuilles de route climat et biodiversité pour chaque ministère et une loi de programmation énergie-climat, qui sera présentée à la rentrée. « Nous devons avoir un mix énergétique équilibré autour du nucléaire et des énergies renouvelables. » Et comme « réussir la transition écologique, c'est piloter », la cheffe du gouvernement a confirmé son intention de nationaliser EDF.

Face à la crise énergétique et au risque de coupure d'approvisionnement du gaz russe, la Première ministre n'a pas pu éviter le sujet de la sobriété, en l'évoquant sous la forme à la fois de quelques mesures, mais aussi de grands axes d'action. Elle a annoncé sa volonté de renforcer l'aide MaPrimeRénov' pour encourager la rénovation énergétique des logements, confirmé la création d'une formule de location longue durée pour généraliser les véhicules électriques, l'accentuation de la politique française de protection de la biodiversité, la défense du ferroviaire et « la sortie du gaspillage et du tout jetable ». Les autres sujets environnementaux n'ont pas eu leur place dans un discours qui, finalement, a duré une heure trente.