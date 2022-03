Emballages plastique : la reprise par les éco-organismes conditionnée à leurs parts de marché amont

Des plastiques sans valeur (aujourd'hui) Pour rappel, les déchets d'emballages plastique des flux en développement regroupent des emballages peu ou pas recyclables : les films en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP) ; les emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) foncé ou opaque ; les barquettes en PET clair ; les pots et barquettes en polystyrène (PS) et les emballages rigides complexes.

Aujourd'hui, ces flux n'ont pas de valeur. Pour autant, certaines résines attisent les convoitises, à l'image du PET. En effet, ces plastiques pourraient prendre de la valeur, à la faveur d'une demande croissante en matières recyclées, sous l'impulsion des engagements des metteurs en marché et des obligations règlementaires. D'ailleurs, des industriels annoncent d'importants investissements dans le recyclage chimique du PET et du PS pour répondre à ces attentes.