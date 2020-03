Emballages en verre recyclé : les industriels construisent un four expérimental pour réduire émissions de CO2

Ce lundi 15 mars, la Fédération européenne du verre d'emballage (Feve) annonce le lancement d'un projet pour réduire de 50 % les émissions de CO 2 liées à la production de verre d'emballage. Dénommé « Furnace of the future », le projet réunit vingt fabricants européens d'emballages autour de la construction d'un « four électrique hybride de grande capacité [fonctionnant] grâce à un procédé d'oxy-combustion et à 80 % d'électricité renouvelable ».

L'installation sera basée en Allemagne sur un site du groupe Ardagh, deuxième plus grand producteur mondial d'emballages en verre. L'unité devrait être achevée en 2022. L'évaluation des premiers résultats est prévue pour 2023.

« L'industrie recourt déjà à des fours électriques dans plusieurs de ses 150 usines (…) en Europe, mais ces fours sont de petite taille et servent exclusivement à produire du verre blanc (incolore) avec des matières premières vierges », explique la Feve. Le four en construction permettra de produire « plus de 300 tonnes par jour dans différentes teintes, en utilisant des niveaux élevés de verre recyclé ».