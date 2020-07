Émissions des véhicules : la Commission européenne lance une consultation

Dans le contexte du Pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne lance une consultation publique sur « une mobilité durable et intelligente » assortie de transports moins polluants, notamment en ville. Il en résultera l'éventuelle révision des normes d'émissions Euro 6/VI actuelles pour les voitures, les camionnettes, les camions et les autobus.

L'objectif de cette consultation est de « recueillir des informations factuelles, des points de vue, des avis et des expériences émanant d'un large éventail de parties prenantes et de citoyens ».

Toutes les parties prenantes sont invitées à contribuer au questionnaire en ligne : les États membres et les autorités nationales, régionales et locales, le secteur automobile et ses industries connexes ainsi que les associations actives dans le secteur des transports, les organisations de consommateurs, les ONG environnementales, la communauté scientifique, les organisations internationales et les citoyens. Cette consultation est ouverte du 6 juillet au 9 novembre 2020.