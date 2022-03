Les émissions mondiales de CO2 ont atteint leur plus haut niveau historique en 2021

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont augmenté de 6 % en 2021, pour atteindre 36,3 milliards de tonnes, niveau le plus élevé jamais atteint, alors que l'économie mondiale a fortement rebondi après la crise de la Covid-19 et s'est fortement appuyée sur le charbon pour alimenter cette croissance, selon une nouvelle analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publiée le 8 mars. Le charbon a représenté plus de 40 % de la croissance globale des émissions mondiales de CO 2 en 2021.

La hausse des émissions mondiales de CO 2 de plus de 2 milliards de tonnes a été la plus importante de l'histoire en valeur absolue, compensant largement le déclin induit par la pandémie de l'année précédente, selon l'analyse de l'AIE. La reprise de la demande en énergie, en 2021, a été accélérée par des conditions météorologiques et des conditions du marché de l'énergie défavorables – notamment la flambée des prix du gaz naturel. Ces phénomènes ont entraîné la combustion de plus de charbon, malgré la plus forte croissance jamais enregistrée par la production d'énergie renouvelable.

L'utilisation du charbon pour la production d'électricité en 2021 a été intensifiée par les prix record du gaz naturel. Les coûts d'exploitation des centrales électriques au charbon existantes aux États-Unis et de nombreux systèmes électriques européens étaient considérablement inférieurs à ceux des centrales électriques au gaz pendant la majeure partie de l'année. Le passage du gaz au charbon a fait grimper les émissions mondiales provenant de la production d'électricité de plus de 100 millions de tonnes, notamment aux États-Unis et en Europe, où la concurrence entre les centrales brûlant ces deux combustibles est la plus tendue.