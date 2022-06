Le 16 juin, Enedis a employé pour la première fois un « groupe électrogène zéro émission » lors de travaux de renforcement du réseau électrique. « Ce groupe électrogène ne rejette que de l'eau déminéralisée et de la vapeur d'eau », en comparaison des dispositifs classiques alimentés au gazole, assure le gestionnaire du réseau. La technologie en question a été conçue par la société EODev, filiale d'Energy Observer (à l'origine du catamaran à hydrogène éponyme), et fabriquée par Eneria, filiale du groupe industriel Monnoyeur.

Nommé GEH2, il s'agit d'un groupe « électro-hydrogène », fonctionnant à l'aide d'une pile à combustible de « dernière génération » de 70 kilowatts (kW) alimentée en hydrogène « gris », produit par Air liquide, et d'une batterie de 44 kilowattheures (kWh) afin d'assurer un « démarrage instantané ». Doté d'un système de pilotage intelligent et connecté, le tout permet de fournir jusqu'à 100 kW sur le réseau.

« Cette solution permet de maintenir l'alimentation des clients durant les travaux, sans émission de gaz à effet de serre et avec une faible émission sonore, dans une zone principalement rurale et proche des habitations, avance Enedis. Elle est parfaitement adaptée aux zones de faibles émissions (ZFE) comme Grenoble. » Le GEH2 a été utilisé pendant deux jours dans la commune du Passage, en Isère, pour fournir de l'électricité à 16 clients. Ces derniers étaient impactés par des travaux de renforcement du réseau, comprenant l'enfouissement d'une ligne électrique et le remplacement d'un poste de transformation.