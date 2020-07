Flexibilités locales  : Enedis ouvre deux nouvelles zones dans la Somme et dans les Landes

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis ouvre deux nouvelles zones dans lesquelles les acteurs du marché pourront proposer des flexibilités locales. Ces zones se situent dans les départements de la Somme et des Landes, et pourront faire l'objet d'un appel d'offres en 2021. « Grâce aux flexibilités, il s'agit, dans ces deux zones, de faciliter et d'accélérer le raccordement d'énergies renouvelables au réseau de distribution, en augmentant les capacités d'accueil des postes sources existants. Objectif : aider les territoires et les producteurs concernés à atteindre plus rapidement leurs cibles de déploiement d'énergies renouvelables », explique Enedis.

Fin 2019, le gestionnaire de réseau a procédé à un recensement d'intérêt afin d'identifier des zones où des flexibilités pourraient être mises au service du réseau de distribution par des acteurs privés. L'objectif est de mobiliser des solutions de flexibilité locale afin de réduire les congestions de réseau et d'éviter ou de retarder des investissements.

En juin dernier, un premier appel d'offres a été lancé sur cinq zones d'opportunités dans le Nord, le Morbihan, le Gard, la Côte d'Azur et à Paris.