Enedis développe un Smart Grid rural en Corrèze

Le Syndicat d'électrification de la Diège et Enedis ont signé une convention de partenariat dans le cadre du Contrat de transition écologique de Corrèze, le 25 février 2020 lors du Salon de l'Agriculture. Un projet Smart Grid rural baptisé « Correze Resilient Grid » pour stocker de l'énergie et sécuriser l'approvisionnement en énergie d'un village.

Concrètement, le hameau de Nespoux, sur la commune de Lestards (Corrèze) connaît fréquemment des coupures de courant liées aux aléas climatiques et aux chutes d'arbre.

Le projet mené par le syndicat de la Diège et Enedis va permettre de remédier à ce problème : stocker l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques d'une exploitation agricole et l'utiliser en cas de coupure. « Cela permettra d'alimenter le village en électricité, mais aussi une station de pompage pour l'eau potable et un pylône relais téléphonique », précise Marc Lagourdat, directeur régional Enedis Limousin.

Les travaux représentent un investissement de 170 000 euros pour la Diège (pris en charge à 80 % dans le cadre d'un Contrat de transition écologique) et de 153 000 euros pour Enedis. « L'autre option de renforcer et sécuriser le réseau de ce village revenait à plus de 500 000 euros, ce qui n'était pas pertinent. Nous avons préféré ce projet innovant », explique Marc Lagourdat.

Les travaux doivent être menés de juin à septembre pour une mise en service à l'automne 2020.

« Correze Resilient Grid », fait partie des premiers Smart Grids testé sur un petit espace rural. L'objectif est de tester et optimiser le procédé pour le dupliquer dans des zones isolées, peu denses, et difficiles d'accès.