L'énergie décarbonée est désormais majoritaire en nombre d'emplois dans le secteur, au niveau mondial

En 2022, plus de 65 millions de personnes dans le monde travaillent dans le secteur de l'énergie, de l'approvisionnement en carburants et de la production d'énergie aux usages finaux. Cela représente 2 % du nombre d'emplois exercés, tous secteurs confondus. Et, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la part occupée par les énergies décarbonées (bioénergies, nucléaire et renouvelables) est en hausse dans toutes les filières concernées. En moyenne, elle approche désormais des 60 %, soit 40 millions d'emplois, au lieu de 40 % en 2019.

Cela étant, le rapport de l'AIE – le premier en la matière – montre que deux filières relevant de l'industrie fossile concentrent encore le plus grand nombre de postes du secteur : l'automobile thermique (12 millions d'emplois) et l'approvisionnement en pétrole (8 millions). La production d'énergie décarbonée regroupe, de manière indifférenciée, environ 8 millions d'emplois, tandis que la construction de véhicules électriques ne concerne qu'un million de salariés dans le monde. Néanmoins,, étaye l'AIE.

À l'heure actuelle, la Chine occupe la plus grosse part du gâteau, avec 19,2 millions d'emplois en énergie dans le pays, contre 7,5 millions dans l'ensemble de l'Europe. Par ailleurs, ce secteur comprend moins de 20 % de femmes (contre 40 %, tous secteurs confondus).