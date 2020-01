Énergie, plastique, climat : Édouard Philippe donne les dates clés des six prochains mois

À l'issue du séminaire gouvernemental de rentrée, organisé le 15 janvier, le Premier ministre, Édouard Philippe, a détaillé l'agenda environnemental du Gouvernement pour le premier semestre 2020.

Le 22 février prochain, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim sera mis à l'arrêt définitif. La fermeture du second réacteur interviendra en juin.

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) seront approuvées en février, après une phase de consultation publique qui démarrera le 20 janvier prochain.

Un conseil de défense écologique sera tenu mi-février avec deux axes de travail : l'exemplarité de l'État et de l'administration (actant notamment un « virage vers les véhicules électriques et hybrides ») et l'adaptation aux changements climatiques.

En avril, la Convention citoyenne rendra ses conclusions sur les outils pour mener une transition écologique juste. Le Gouvernement présentera également une stratégie quinquennale de sortie du plastique. Elle fixera des premiers objectifs pour la période 2021-2025 afin de mettre la France sur la trajectoire de la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici 2040.

En avril également, devrait être publié le décret d'application de la loi mobilités relatif aux zones à faibles émissions.

Enfin, alors que la France accueillera en juin à Marseille le Congrès mondial de la nature, le Gouvernement tâchera, pendant ce premier semestre, de définir ses priorités en matière de biodiversité.