Covid-19 : France Stratégie estime que les renouvelables déstabilisent le système électrique

La baisse de la consommation électrique a mécaniquement entraîné une hausse des renouvelables. France Stratégie y voit un facteur de déstabilisation du système électrique. L'institution déplore notamment une hausse de la facture du soutien public.

Une note de France Stratégie dépeint les renouvelables comme un facteur d'aggravation des déséquilibres qui affectent le système électrique depuis le début de la crise du Covid-19. Concrètement, l'institution, placée auprès du Premier ministre, anticipe surtout un renchérissement important du soutien public apporté au photovoltaïque et à l'éolien.

En creux, la note plaide pour un recours aux moyens pilotables, et au nucléaire en particulier, plutôt qu'à l'éolien et au photovoltaïque. Une fois la crise passée, les auteurs proposent que les pouvoirs soutiennent « des grands pans de l'économie et du secteur industriel (…) afin de maintenir le tissu productif ». Et dans ce cadre, le parc nucléaire d'EDF est présenté comme « un atout sur lequel s'appuyer pour relancer l'économie ».

Déséquilibre du compte d'affection Transition énergétique

Le premier impact du coronavirus sur le secteur électrique est une chute et une forte volatilité des prix de marché. Sur les quinze premiers jours de confinement, la consommation quotidienne d'électricité a chuté de 15 % à 20 % en moyenne par rapport à un mois de mars classique. Parallèlement, la pointe matinale de consommation a été effacée. Il s'agit là de l'effet direct « d'une cessation instantanée d'une grande partie de l'activité ». Et les auteurs d'avertir : « le marché anticipe une crise assez longue », si l'on en croit les cours des contrats à terme pour 2021 et 2022.

S'agissant des renouvelables,, prévient France Stratégie. L'institution prend pour exemple l'éolien, qui avec un tarif d'achat moyen de 70 euros par mégawattheure (MWh) voit le coût de son soutien passer de 15 à 50 euros par MWh. Implicitement, France Stratégie fait l'hypothèse d'une baisse durable des prix de gros à 20 euros par MWh, contre 50 euros avant la crise sanitaire.

Cette situation « va entraîner un déséquilibre du compte d'affectation spécial Transition énergétique rattaché au budget de l'État et alimenté par la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) », anticipe France Stratégie. Et d'attirer l'attention sur la baisse de recette de la TICPE du fait de la réduction de la consommation de carburant associée au confinement. Cette « perte » de TICPE serait de 1,5 milliard d'euros (sur un total de près de 40 milliards d'euros attendus en 2020). Quant au soutien aux renouvelables électriques, il était estimé 5,2 milliards d'euros pour l'année en cours.

Les renouvelables réduisent les marges du système électrique

Prix du CO2 2 . « Selon le cabinet international Sia Partners, le confinement réduit chaque jour les rejets de CO 2 de 58 % en Europe ». La réduction annuelle atteindra 5 %, si le confinement dure 45 jours.

En conséquence, le cours des quotas CO 2 a chuté de 25 à 15 euros. Il est ensuite remonté à 20 euros, lorsque EDF a annoncé une réduction de sa production nucléaire à France Stratégie pointe aussi l'impact de la crise sur la valeur des quotas européens d'émissions de CO. La réduction annuelle atteindra 5 %, si le confinement dure 45 jours.En conséquence, le cours des quotas COa chuté de 25 à 15 euros. Il est ensuite remonté à 20 euros, lorsque EDF a annoncé une réduction de sa production nucléaire à 300 térawattheures (TWh) en 2020, soit une baisse de 20 à 30 % par rapport aux cinq dernières années.

Un autre impact de la crise sanitaire concerne la stabilité du réseau., avance France Stratégie. Mais,. Parmi les effets de la crise qui fragilisent le système électrique figure notamment, estime France Stratégie.

En effet, pour répondre à la baisse de demande, les producteurs ont diminué le recours aux moyens pilotables, ce qui a mécaniquement fait progresser la part des renouvelables. D'autant que mars et début avril « ont été particulièrement ventés et ensoleillés ». Parallèlement, la baisse de la production industrielle prive le système électrique de moyens d'ajustement de la demande à l'offre. France Stratégie explique que cette situation « [a généré] des épisodes de prix négatifs particulièrement longs », notamment le 13 avril, lundi de Pâques.

Dans ce contexte, l'institution estime que « la sécurité d'approvisionnement à très court terme s'en trouve fragilisée ». La note n'évoque pas d'éléments concrets pour étayer cette remarque. Elle cite plutôt deux événements récents, mais non liés à la crise sanitaire : le black-out du 9 août 2019, qui a affecté 1,15 million de consommateurs en Grande-Bretagne ; et les situations de « quasi-black-out » apparue en Allemagne en juin 2019. En creux, elle craint que l'équilibre offre/demande soit difficile à assurer cet hiver.