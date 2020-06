En 2019, 184 GW d'énergies renouvelables ont été installés dans le monde

En 2019, 184 gigawatts (GW) d'énergies renouvelables ont été installés (hors grands projets hydroélectriques), selon les chiffres présentés par BloombergNEF et le programme pour l'environnement de l'ONU (Unep), le 10 juin. Ce qui représente 20 GW de plus qu'en 2018, pour un investissement quasiment équivalent (282,2 Md$). La capacité mondiale en renouvelables a atteint 1 627 GW et a permis de produire 13,4 % de l'électricité en 2019.

L'année a été marquée par un record de la capacité photovoltaïque installée (118 GW) et une hausse de 19 % des investissements dans l'éolien offshore pour atteindre 29,9 Md$. Au total, 61 GW d'éoliennes ont été installés en 2019.

D'ici 2030, 826 GW de nouvelles capacités renouvelables sont programmés, hors hydroélectricité. Mais pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, quelque 3 000 GW de renouvelables supplémentaires sont nécessaires, indiquent BloombergNEF et l'Unep.