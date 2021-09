Les très bons chiffres du photovoltaïque se confirment au deuxième trimestre 2021. Les raccordements éoliens se redressent, sans pour autant atteindre des niveaux plus hauts. L'injection de biométhane enregistre un trimestre record.

Le parc photovoltaïque a progressé de 654 mégawatts (MW) au deuxième trimestre, selon le tableau de bord publié par les services statistiques du ministère de la Transition écologique. Pour le deuxième trimestre consécutif, les raccordements affichent des volumes exceptionnels : au premier trimestre, 713 MW avait déjà été raccordés (un volume revu à la hausse par rapport à la première estimation de 546 MW). Au total, 1 367 MW ont été installés au cours des six premiers mois de 2021, soit 16 % de plus que les 1 179 MW installés sur l'ensemble de 2020 qui constituait déjà une année record. Plus de 8,5 GW de projets sont en cours d'instruction.

Durant le deuxième trimestre 2021, 186 MW d'éolien supplémentaires ont été raccordés, soit 29 % de plus par rapport à la même période en 2020. À noter que les chiffres du premier trimestre ont été revus à la hausse : 314 MW installés, au lieu de 210 MW en première estimation. Plus de 14 gigawatts (GW) de projets sont en cours d'instruction, dont 4 GW d'éolien offshore.

La capacité du parc de production de biométhane a progressé de 16,8 % avec l'ajout de 735 gigawattheures (GWh) générés dans 48 installations. Ces volumes sont très supérieurs à ceux enregistrés un an auparavant : 1 057 GWh ont été installés au premier semestre 2021, pour 497 GWh en 2020. Plus de mille projets se trouvent encore en file d'attente (21,4 térawattheures).

Le parc de production de biogaz compte deux installations supplémentaires au deuxième trimestre 2021, représentant 2 MW de capacité. Ces chiffres sont en recul par rapport à ceux du deuxième trimestre 2020 (5 MW raccordés). Quelque 35 MW de projets sont en file d'attente.