Le paquet énergie-climat visait 20 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique européen en 2020. Selon Eurostat, cet objectif global a été surpassé. Quant aux objectifs nationaux, seule la France n'est pas parvenue à atteindre sa cible.

Dans la classe européenne, la France porte le bonnet d'âne en matière d'énergies renouvelables. Eurostat, la direction générale chargée de l'information statistique de la Commission européenne, a publié, ce 18 janvier, son baromètre concernant la part renouvelable du mix énergétique de chaque État membre en 2020. Les données présentées sont comparées aux objectifs fixés par les 27 dans le cadre du paquet énergie-climat.

Adopté en 2008, puis révisé en 2014, ce cadre européen s'appuyait sur trois cibles dites « 3 x 20 », dont l'augmentation jusqu'à 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale brute de l'Union européenne. En complément de cet objectif global, chaque État membre devait, pour rappel, viser son propre objectif national. La France s'était engagée à atteindre une part de 23 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020.

Eurostat estime ainsi, qu'en 2020, la part moyenne prise par les énergies renouvelables dans le mix européen était de 22,1 %. De tous les États membres, trois ont atteint leur objectif sans le dépasser, en partie par le biais d'accords de transfert statistique avec d'autres pays, meilleurs en la matière : la Slovénie (25 %), les Pays-Bas (14 %) et la Belgique (13 %). Seule la France n'est pas parvenue à respecter son engagement, avec 19,1 % d'énergies renouvelables dans son mix.

L'organe statistique européen précise, par ailleurs, que les énergies éolienne et hydraulique comptaient pour deux tiers (36 % et 33 % respectivement) de l'électricité renouvelable produite en Europe en 2020. L'énergie solaire, quant à elle, est « la source à la croissance la plus rapide ». De 1 % en 2008, pour 7,4 térawattheures (TWh), sa part s'est élevée à 14 %, pour 144,2 TWh douze ans plus tard. En outre, la production de chaleur et de froid provenait, en moyenne, à 23 % d'énergies renouvelables en 2020.

Enfin, Eurostat ajoute que l'Union européenne est bien parvenue à atteindre son objectif sur le front des transports. En 2020, 10,2 % de l'énergie utilisée dans le secteur des transports était d'origine renouvelable (biocarburants, biométhane, hydrogène ou électricité), pour une cible globale de 10 %. Ce résultat a été permis par des augmentations de cette part chez tous les États membres, entre 2019 et 2020 – sauf en Finlande et en France.