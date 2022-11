Énergies renouvelables : le Sénat adopte le projet de loi, après plusieurs amendements

Effarant les cadeaux faits au lobby éolien... Ainsi donc, on va construire des éoliennes de 200m de haut à 500m des habitations, suffira de tordre le coude du maire de la petite commune désargentée qui va bien. Et le public entre dans la danse quand les dés sont jetés : le "avant la désignation du lauréat" signifie évidemment "juste avant, pour la forme". Réduire les nuisances aux flashes lumineux, c'est juste méprisant pour les riverains. Quant à l'argument de la distance de l'offshore à la côte, c'est pathétique : le vrai surcoût, c'est celui du process en back-up, jamais évoqué, donc jamais financé officiellement... sans parler des massacres d'oiseaux. Et on décide de ne pas comptabiliser les dégradations des sols (voirie grand gabarit, hectares de forêts dévastés).

Hydroliennes, le retour de l'arlésienne : ne pas oublier que c'est Macron qui a stoppé les premières expérimentations...

Et côté biocarburants, je ne vois pas qu'on interdise les biocarburants importés (par exemple, l'usine Total de la Mède, qui brûle du bois canadien).

Désamiantage vs solaire : en clair, l'odieux lobby de l'amiante voit les travaux de neutralisation financés par le solaire, donc tout un chacun !

Solaire en toitures, le démontage des panneaux est-il budgété ? Grosses désillusions à venir...

Le diable se cachant dans les détails, on peut craindre que ce qui nous attend soit encore pire que ces inquiétudes...

dmg | 08 novembre 2022 à 15h33