E'nergys entre au capital de CFG pour « libérer le potentiel de la géothermie »

Convaincue qu'à l'horizon 2030, la géothermie devrait être partie prenante dans le mix énergétique français, la société E'nergys vient d'acquérir 30 % du capital de CFG, spécialiste de la géothermie appliquée à la production de chaleur et d'électricité. « Cette opération s'inscrit dans l'ambition commune des deux entreprises de développer la géothermie en France et en Europe pour accélérer le changement des modes de production et de consommation énergétiques des collectivités territoriales, des industriels et des acteurs du tertiaire », commentent les deux acteurs.

Détenue par Sageos (filiale à 100 % du BRGM), CFG se positionne comme un expert de la géothermie industrielle appliquée à la production de la chaleur et de l'électricité. L'entreprise dispose d'un vivier d'expertises dans la géothermie profonde et superficielle, l'hydrogéologie, le forage, la géochimie, la corrosion. Elle représente un effectif de 20 collaborateurs et un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 millions d'euros. Quant à E'nergys, le groupe travaille au développement de solutions et de services de performance énergétique et d'optimisation du cycle de l'eau destinés aux acteurs publics et privés, avec un effectif de 300 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. « Notre prise de participation minoritaire se veut être la première étape d'un fort accord de coopération technologique et commerciale avec CFG pour développer des synergies de « savoir-faire » et un maillage du territoire à fort potentiel géothermique comme l'Ile de France, l'Aquitaine, les Caraïbes… », explique Frédéric Creplet, directeur général du groupe E'nergys.