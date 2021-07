Engie donne naissance à Equans, une entité dédiée aux services techniques

Installation électrique, climatisation et chauffage, réfrigération, mécanique, numérique, facility management… Voici tous les métiers regroupés sous le nom d'Equans. Cette filiale d'Engie, désormais autonome, représente pas moins de 74 000 salariés dans 17 pays dont 26 000 en France. Piloté par Jérôme Stubler, directeur Général, Equans affiche un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros et se positionne derrière Vinci energies.

Après la création d'Equans, Engie « ouvre désormais une nouvelle phase où les options d'évolution de l'actionnariat de cette entité seront explorées », précise le groupe qui a donc fait connaître son attention de mettre en vente cette filiale, valorisée à 5 milliards d'euros selon Les Echos.

Engie repose désormais sur quatre Business Units : Renouvelables, Energy solutions, Infrastructures, Production thermique & Fourniture d'énergie. Cette réorganisation est le fruit de la feuille de route stratégique présentée en mai dernier par la nouvelle directrice générale Catherine MacGregor : « Nous déployons notre plan de simplification en positionnant Equans comme le leader des services multi-techniques et en réaffirmant Engie comme un leader de la transition énergétique, recentré sur ses marchés de croissance et avec une approche plus industrielle. »