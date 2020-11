Mobilité électrique : Engie et Scania concluent un partenariat

Le groupe énergétique français Engie s'associe à Scania, constructeur suédois de poids lourds et d'autocars « pour offrir aux opérateurs de transport de 13 pays européens une solution d'e-mobilité ». Le 12 novembre, Engie et sa filiale EVBox Group ont annoncé la signature d'un partenariat de quatre ans avec Scania pour développer des solutions de recharge électrique destinées aux camions et aux bus en Europe.

« Pour accompagner ses clients tout au long du processus d'électrification », Scania proposera des véhicules électriques et des solutions de recharge électrique, détaille le communiqué des partenaires. Le constructeur proposera des services sur le terrain et des formations à ses chauffeurs. De son côté, EVBox Group fournira à Scania des solutions de recharge « haute puissance intelligentes et évolutives adaptées aux besoins de ses clients, incluant le matériel et les logiciels ». Et Engie concevra, proposera, installera et assurera la maintenance des solutions de recharge électrique et des services connexes « aux clients de Scania dans diverses régions clés ».

Le partenariat entre les trois entreprises débutera par des opérations dans 13 pays européens qui seront étendues à d'autres géographies à partir de la fin 2021.

« Ce partenariat européen sur la mobilité des camions et bus électriques est le résultat d'une confiance mutuelle établie grâce à notre collaboration historique sur la mobilité gaz. Nous sommes fiers d'unir nos forces sur ce nouveau segment des camions électriques qui représente un potentiel prometteur pour les utilisations urbaines et périurbaines », a déclaré Shankar Krishnamoorthy, directeur général adjoint d'Engie.