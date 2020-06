Une consultation du public sous forme électronique a-t-elle autant d'intérêt qu'une enquête publique ? Non, répond Gabriel Ullmann dans ce premier volet d'une série de trois écrits, consacrée aux enquêtes publiques.

La réduction du champ des enquêtes publiques ne cesse de s'accélérer, depuis une dizaine d'années, au profit de simples consultations électroniques du public, sous le même vocable de la participation des citoyens. La même menace se fait maintenant jour au sujet des concertations préalables, alors même que la participation électronique a montré de nombreux travers. Participation ou caution ?

Les différents modes de participation des citoyens

L'information et la participation du public ouvrent le code de l'environnement, juste après la Charte constitutionnelle de l'environnement, leur conférant ainsi une importance particulière. La participation du public en matière d'environnement s'organise selon quatre modalités principales : en premier lieu, la participation à l'élaboration des projets, plans et programmes lors des débats publics ou des concertations préalables. Pour limiter notre propos et compte tenu des nombreuses publications sur le sujet, dont celles de la CNDP (Commission nationale du débat public), ce mode de participation ne sera pas traité.

Ensuite, la participation du public à l'élaboration des décisions publiques (essentiellement projets de textes), en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Nous allons y revenir. Enfin, bien évidemment les enquêtes publiques et leur substitut : les consultations électroniques.

Participation du public, oui, mais à quoi ?

La convention d'Aarhus, du 25 juin 1998, considérée comme le pilier de la démocratie environnementale, vise « l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ». L'article 7 de la Charte de l'environnement, en édictant le principe de « participation du public à l'élaboration des décisions publiques » se révèle en retrait par rapport aux exigences de la convention d'Aarhus, qui reposent sur la participation du public, non pas à l'élaboration des décisions mais au processus décisionnel. Les dispositions européennes reposent également sur un principe de participation beaucoup plus effectif que ne le retient notre droit. Ainsi, la directive du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, soulignait l'importance de la participation effective du public à la prise de décisions, qui favorise « le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement et à obtenir qu'il apporte son soutien aux décisions prises ».

Cette restriction en droit interne au vrai principe de participation se retrouve pour les enquêtes publiques (art. L. 123-1). Elle est encore plus frappante, même si le processus se situe plus en amont, pour des projets majeurs soumis à la procédure du débat public, puisque la participation du public se limite au « processus d'élaboration des projets » (art. L. 121-1). En effet, la participation au processus décisionnel sous-tend que tout projet puisse être réversible ou, à tout le moins, être modifié profondément en fonction des résultats de la participation du public, tandis que le processus d'élaboration se limite à une association à la décision, conduisant à des aménagements du projet plus accessoires.

La seule référence dans notre droit interne à la participation effective au processus décisionnel revient aux seules dispositions, fondamentales mais rarement pleinement appliquées, qui régissent le rôle du commissaire-enquêteur édictées à l'article L. 123-13 : « Le commissaire-enquêteur conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision ».

Toutefois, l'enquête publique intervient en fin de procédure, au moment où les options et solutions différentes de celles retenues par le maître d'ouvrage peuvent très difficilement être mises en œuvre. Ce qui n'est pas conforme aux engagements européens de la France, notamment à l'égard de la convention d'Aarhus, qui édicte qu'en matière de participation du public à la prise de décisions en matière d'environnement, « chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » (article 6). Exigence qui est rappelée à l'article 8 : « Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié, et tant que les options sont encore ouvertes. ». Pour autant, tous les gouvernements successifs ont considéré que le processus de participation en fin de procédure respectait bien ces engagements, forts en cela de la jurisprudence du Conseil d'État qui, sans surprise de sa part, a jugé avec constance qu'il en était bien ainsi.

Participation électronique du public à l'élaboration des décisions publiques ou parodie caricaturale ?

En sus de ce qui précède, le processus de participation électronique du public à l'élaboration des décisions publiques (projets de textes) ayant une incidence sur l'environnement ne concerne que les décisions qui ont sur ce dernier un effet significatif et direct (art. L. 123-19-1). C'est dire la restriction supplémentaire, d'autant plus que la jurisprudence se montre plutôt exigeante pour retenir ces critères. Ainsi, dans sa décision de principe du 23 novembre 2013, le Conseil constitutionnel invoque, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les associations France Nature Environnement et Agir pour les paysages, en matière de dispositifs de publicité, que ne doivent être regardées comme « ayant une incidence sur l'environnement » que les décisions qui ont une incidence « directe et significative » sur l'environnement, du fait que « le législateur a fixé au principe de participation du public des limites qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement ».

Cette procédure ne laisse, en réalité, aucune place à la réelle participation du public au processus décisionnel. Elle se cantonne bien à un mode d'expression du public, sans plus, qui légitime des décisions prises, souvent à l'encontre des observations du public, sous couvert de la participation de ce dernier. La CNDP a publié son expertise sur cette question le 19 décembre 2019 après un an d'analyse. L'étude, qui a porté sur seize consultations, dont cinq locales, conclut notamment à « une absence de prise en compte substantielles des avis exprimés ». Ainsi, sur les seize consultations analysées, neuf ont donné lieu à une décision modifiant le projet, mais aucune n'a porté sur le fond, et plus de la moitié n'était pas conforme aux avis majoritairement exprimés. La CNDP souligne également que l'exigence prescrite à l'article 1 de la Charte de la participation du public de recourir à un tiers garant pour rédiger le bilan n'est pas respectée, l'administration restant juge et partie.

Alors que la procédure est exclusivement électronique, si le citoyen souhaite une mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, il ne peut pas en faire la demande par voie électronique : il est obligé d'en faire la demande sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements concernés ! Puis, « les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande » (article D. 123-46-2). Ce qui l'obligera à retourner sur place une seconde fois pour consulter lesdits documents…

Cela en est même devenu caricatural, voire provocateur, pour de nombreux textes. Ainsi, la consultation en septembre 2019 sur « un projet de décret et d'arrêté relatifs aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation » a conduit à une consultation record avec 53 647 commentaires, la plupart fortement opposés aux mesures projetées (dont les faibles distances de protection). Non seulement la synthèse du ministère chargé de l'environnement se garde de faire le décompte des avis favorables et défavorables, mais elle se limite à en faire le résumé sans aucunement préciser comment il a été tenu compte des observations et propositions dans la décision finale. Contrairement aux obligations qui imposaient de le faire. En fait, le résultat était connu et avait même été annoncé : aucune prise en compte de toutes les observations contraires.

Le summum avait d'ailleurs été atteint un an auparavant, avec la consultation sur le décret pris en application des articles 56 et 57 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (loi ESSOC). La synthèse du 17 décembre 2018 fait état de 2 768 avis défavorables… et de 3 avis favorables. Résultat : il n'en a été en RIEN tenu compte. On comprend que la synthèse ait pu être réalisée en six jours malgré le grand nombre d'avis. Tout a été balayé, parfois avec des motifs parfaitement erronés (voir le volet 3/3)… alors même que ces textes visaient à remplacer des enquêtes publiques, pour certains projets, par des consultations électroniques, tout en assurant qu'il en serait pris le plus grand compte ! Et cela au nom d'un « État au service d'une société de confiance ».

La participation lors des enquêtes publiques : les fondements de la démocratie environnementale

Les enquêtes publiques existent depuis le début du XIXe siècle, sous la forme d'enquête « commodo et incommodo », à savoir ce qui est utile et ce qui est nuisible (expression empruntée du droit romain). Elles ont été en grande partie remplacées par les enquêtes publiques au siècle suivant et furent consacrées par la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. La loi faisait alors bien le lien entre démocratisation des enquêtes et protection de l'environnement.

Très tôt, l'importance de telles enquêtes était soulignée par les autorités, comme l'illustre la circulaire à l'adresse des préfets prise en 1825 par le comte de Corbière, ministre de l'Intérieur, qui comptait pourtant parmi les « Ultras » les plus notoires : « Il importe donc que les habitants, (…) soient mis à même de s'expliquer librement sur les inconvénients et les avantages des aliénations projetées, et que leurs déclarations soient assez motivées pour qu'on puisse y trouver le moyen de les apprécier à leur véritable valeur ». (…) « L'enquête doit être annoncée huit jours à l'avance, à son de trompe ou de tambour, et par voie d'affiches placardées au lieu principal de réunion publique, afin que les intéressés ne puissent en ignorer, et parce que cette publicité autorise à compter le silence des absents comme un vote affirmatif. L'annonce doit toujours être faite le dimanche, qui est le jour où les intéressés se trouvent habituellement réunis, et qu'à l'égard de l'exécution, le moment préférable est celui où la suspension du travail laisse plus de liberté à ceux qui doivent y prendre part. Il est essentiel que le préambule du procès-verbal, dont il est donné communication aux déclarants, contienne un exposé exact de la nature, des motifs et des fins du projet annoncé ».

Plus près de nous, mais tout en paraissant datée de l'ancien Monde tant le processus de destruction du droit de l'environnement est passé entretemps par là, la circulaire du 25 septembre 2001 relative aux installations classées (procédure d'instruction des demandes d'autorisation) souligne fortement le rôle essentiel de la participation du public : « Depuis 1976, la loi française a fixé les principes d'instruction des demandes d'autorisation des installations classées (…) selon une approche intégrée examinant simultanément les différents aspects de prévention des pollutions et des risques dans le cadre d'une procédure ouverte et contradictoire au cours de laquelle toutes les parties concernées sont appelées à s'exprimer en temps opportun. Au plan européen et international, la valeur de cette démarche a été ensuite reconnue (…), ainsi que par la convention d'Aarhus (…). La qualité des décisions d'autorisation ou de refus prises à l'issue de la procédure d'instruction des installations classées, ainsi que leur compréhension par l'ensemble des parties prenantes, reposent sur plusieurs principes qu'il importe de respecter au cours de l'instruction des demandes, pour amener les différents intervenants à jouer chacun leur rôle et pour favoriser une meilleure participation du public dès le début de la procédure ».

En janvier 2019, la prééminence de l'enquête publique est encore rappelée par le ministère chargé de l'environnement : « Indispensable pour tout projet soumis à évaluation environnementale, l'enquête publique est un véritable dispositif au service de la démocratie participative locale : elle informe le public et lui permet de participer, avant la prise de décision, à l'élaboration de certains projets, plans et programmes susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement ». Et de souligner : « L'enquête publique reste le dispositif répondant le mieux aux garanties procédurales dans le respect du droit de l'Union européenne pour les projets soumis à évaluation environnementale. Elle est ainsi expressément mentionnée dans la directive 2011/92/UE qui encadre cette évaluation ». Cette réalité est pourtant bien mise à mal : jamais l'enquête publique n'a vu autant son champ se restreindre, depuis une dizaine d'années, au profit de simples consultations électroniques. Et ce, avec le plein concours dudit ministère… (voir le volet 2/3).

Avis d'expert proposé par Gabriel Ullmann, docteur en droit, docteur-ingénieur. Gabriel Ullmann a été commissaire-enquêteur durant 25 ans avant d'être radié, à la demande du préfet de l'Isère, à la suite d'un nouvel avis défavorable à l'issue d'une enquête publique.

Note La directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, qui l'a remplacé, mentionne de la même façon l'obligation qui pèse sur les États d'assurer, de manière effective et transparente, la participation du public au processus décisionnel.

Note Cons. const., 23 novembre 2012, Assoc. France nature environnement et a., déc. n° 2012-282 QPC. De même, avait été jugée l'absence d'incidence significative sur l'environnement des autorisations de travaux de recherches minières, notamment en mer, en Nouvelle-Calédonie, malgré les réels risques de pollution tant par les particules que par les métaux lourds (Cons. const., 26 avr. 2013, Ensemble pour la Planète, n° 2013-308 QPC).

Note ''La CNDP pointe les défaillances du processus de consultation du public'', 24 décembre 2019, Laurent Radisson, Actu-Environnement.com

Note ''Consultation publique menée en ligne du 9 septembre au 4 octobre 2019 sur un projet de décret et un projet d'arrêté relatifs aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation. Synthèse finale réalisée à partir de l'intégralité des contributions déposées'' MTES, 31 octobre 2019

Note Bien mieux, à l'occasion de la crise sanitaire, les modestes distances d'épandage à respecter, confirmées après cette consultation inoubliable, ont été suspendues jusqu'au 30 juin.

Note Des enquêtes commodo et incommodo existent encore de nos jours pour des projets aux enjeux limités et très localisés, tels la suppression de passages à niveau, l'autorisation des jeux de hasard (création ou extension de casinos). Mais que signifient encore de telles enquêtes, dont la durée est de quinze jours, voire huit jours !