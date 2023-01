Orléans et sa métropole ciblent une vingtaine de sites à équiper en photovoltaïque

Afin de solariser une partie de leur patrimoine, Orléans Métropole et la Ville d'Orléans ont lancé ensemble, le 30 novembre dernier, un appel à manifestation d'intérêt (AMI). Ces collectivités ciblent 21 sites en particulier, dont dix bâtiments, dix parkings et une zone non bâtie. Parmi les bâtiments figure notamment la future université Madeleine qui sera livrée en 2025. Les assistants à maîtrise d'ouvrage responsables de la réalisation des études de préfaisabilité sur l'ensemble de ces espaces évaluent à 8,8 mégawatts crête (MWc) le volume total de puissance installée potentielle.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de la transition écologique d'Orléans Métropole, qui se fixe l'objectif de réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de multiplier par deux sa production d'énergie renouvelable. En 2030, la collectivité envisage d'atteindre une puissance installée provenant du solaire de 180 MWc. Cette initiative représente ainsi la première étape d'une série plus complète portée par des acteurs privés et publics, soutenue par la métropole. Les candidats développeurs ont jusqu'au 20 janvier 2023 à 12 heures pour télécharger les documents portés à leur connaissance et remettre leur offre aux collectivités.