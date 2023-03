Le canadien Li-Cycle veut implanter une usine de recyclage de batteries li-ion dans les Hauts-de-France

Li-Cycle, une entreprise canadienne leader du recyclage de batteries au lithium-ion (li-ion) en Amérique du Nord, a annoncé ce lundi 27 mars vouloir développer une installation de recyclage de batteries li-ion à Harnes, dans les Hauts-de-France.

Ce projet vise à pallier la demande commerciale régionale. Li-Cycle a en effet choisi cet emplacement pour sa nouvelle usine « Spoke » en raison des trois projets de « gigafactory » prévus dans la région Hauts-de-France, qui est aussi la première région automobile du pays. Il s'agit de celle de Stellantis et TotalEnergies à Douvrin (Pas-de-Calais), celle de la start-up grenobloise Verkor à Dunkerque (Nord), et enfin celle de AESC/Envision et Renault, à Douai (Nord).

Le site devrait être opérationnel en 2024 et pourra traiter de 10 000 à 25 000 tonnes de matériaux par an. L'entreprise parvient à recycler jusqu'à 95 % des matières premières des batteries li-ion.

Pour Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, « cet investissement est une très bonne nouvelle pour notre région. D'abord parce qu'il va créer des emplois, mais surtout parce qu'il représente une nouvelle étape pour la "Battery Valley'" que nous construisons dans les Hauts-de-France ».

L'entreprise Li-Cycle compte ainsi étendre son réseau européen à la France, alors qu'un site similaire doit ouvrir en Allemagne cette année, et un autre en Norvège.