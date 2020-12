Les entreprises du CAC 40 renforcent la transparence sur leurs informations financières liées au climat

Samedi 12 décembre pour les cinq ans de l'Accord de Paris, les 40 plus grandes entreprises françaises cotées au CAC 40 se sont engagées à appliquer, à partir de 2021, les recommandations de reporting climat publiées par la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Créée en 2015, la TCFD définit des recommandations concernant la transparence financière des entreprises en matière de climat. « Les grandes entreprises doivent continuer à contribuer à la diffusion de bonnes pratiques et à l'embarquement de toute la chaîne de valeur vers l'objectif de neutralité carbone que le président de la République a fixé », s'est félicité le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dans un communiqué.

« Cela va permettre d'accroître la comparabilité entre les différentes normes existantes et créera plus de transparence sur les risques et opportunités liés aux enjeux climatiques pour le secteur financier », a aussi salué Thierry Déau, président de Finance for Tomorrow, la branche de Paris Europlace.

Selon Finance for Tomorrow, le nombre de dirigeants ayant apporté leur soutien à la TCFD est « passé de 100 en juin 2017 à plus de 1 600 aujourd'hui. En outre, près de 60 % des 100 plus grandes sociétés cotées dans le monde soutiennent la TCFD ou publient des rapports conformes aux recommandations (ou les deux) ».

Le soutien aux recommandations de la TCFD représentait l'un des douze engagements pris en 2017 lors du premier Sommet One Planet lancé par Emmanuel Macron pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la réunion One Planet Fonds souverains du 20 novembre 2020, les plus grands fonds souverains et gestionnaires actifs du monde, gérant collectivement plus de 30 000 milliards de dollars, se sont aussi engagés à adopter les standards TCFD.