Les entreprises du diagnostic immobilier créent le syndicat Sidiane

Huit entreprises du secteur du diagnostic immobilier et du BTP ont annoncé la création de Sidiane, le Syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier, de l'analyse et de la numérisation de l'existant. Ces huit sociétés sont : AC Environnement, Aléa Contrôles, Hypérion Développement-ADX groupe-Expertam, AED Group, BTP Consultants et BTP Diagnostics, Koalys-Diagamter, Ex'im et Qualiconsult Exploitation immobilier.

Sidiane déposera ses statuts en janvier 2022. Le nouveau syndicat a pour vocation « de structurer, de représenter et de défendre la filière dans sa diversité et de mieux répondre collectivement aux exigences de la transition énergétique, de la lutte contre les pollutions dans les logements, les bâtiments industriels et tertiaires, les établissements recevant du public ainsi que la protection de la santé des personnes au travail ou dans leur vie quotidienne », soulignent les membres dans un communiqué. Ces derniers « s'exprimeront et feront des propositions concrètes sur tous les sujets clés de la filière : les qualifications de personnels, les certifications d'entreprises, les protocoles de travail ou les normes ».