Plusieurs outils sont à la disposition des collectivités pour traduire dans leurs appels d'offres leur politique environnementale et sélectionner des produits et services vertueux. Tour d'horizon avec Arnaud Treguer, président du syndicat Itea.

La commande publique représente 8 % du PIB, soit 200 milliards d'euros d'investissements par an. Son verdissement est un levier majeur pour la transition écologique des communes et des entreprises avec lesquelles elles travaillent. Durant ces dernières années, ce verdissement s'est accentué et il va - avec l'application de loi Climat et résilience – encore se renforcer.

L'intégration de clauses écologiques et sociales dans les appels d'offres des collectivités devient essentielle et sera obligatoire en 2026. Chaque marché public devra intégrer au moins une clause écologique à l'aulne de laquelle une offre pourra être jugée plus ou moins-disante par rapport à une offre concurrente, au-delà des seuls facteurs du prix et de la qualité jusqu'ici pris en compte. Il en sera de même pour les contrats de concessions, en dehors du secteur de la défense et de la sécurité.

Pour s'y préparer, les communes ont déjà à leur disposition une panoplie d'outils, de guides, afin de traduire leur ambition environnementale dans leur cahier des charges et sélectionner des produits et services en accord avec leur politique RSE. Tour d'horizon avec Arnaud Treguer, président du syndicat Itea, représentant les industriels du transport de l'eau, rencontré à l'occasion du Carrefour des gestions locales de l'eau en janvier 2023.