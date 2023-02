France Hydrogène et le groupe Adecco ont signé une convention à l'occasion du salon Hyvolution pour anticiper les recrutements de la filière. Un travail de longue haleine pour former aux 100 000 emplois attendus.

Selon l'association France Hydrogène, 100 000 emplois seront nécessaires à l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de développement de l'hydrogène décarboné (SNDHD) en 2030. Fabriquer les électrolyseurs et les piles à combustible, les installer et les entretenir, que ce soit dans les sites industriels ou les stations d'avitaillement en ville, concevoir les écosystèmes locaux, certifier et normaliser ces activités, convertir et entretenir les réseaux de distribution, etc. Ce déploiement de l'usage de l'hydrogène à grande échelle va créer de nombreux emplois. La filière en compte pour l'instant 5 800, mais elle anticipe déjà les recrutements à venir.

En signant une convention avec France Hydrogène à l'occasion du salon Hyvolution de 2023, le groupe Adecco entend participer à l'émergence de cette filière industrielle en faisant connaître les métiers de l'hydrogène, en les référençant et en mettant en place, notamment avec l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) et les professionnels du secteur, les formations adéquates. Détails avec Alexandre Viros, président du groupe Adecco en France, rencontré à l'occasion du salon Hyvolution, les 1er et 2 février 2023.